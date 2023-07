Cómo hacer una limpieza profunda a la vitrocerámica

Limpieza de la vitrocerámica / Freepik

El auge de poseer una vitrocerámica sigue al alza. Y es que es una compra muy acertada si buscamos una opción más sencilla para mantener limpia nuestra cocina. Paradójicamente, esto hace que dejemos de lado su limpieza y nos olvidemos de que tenemos que mantener la limpieza para evitar machas de grasas.

Es muy común encontrarnos con manchas de grasa o restos quemados en estas superficies. Pero antes de entrar en las recomendaciones, cabe recalcar algunas normas básicas para mantener el cuidado.

Uno de los trucos más básicos es hacer uso de las tapas a prueba de salpicaduras. Al estar atentos mientras cocinamos podremos evitar que los líquidos se salgan del recipiente en el que estamos cocinando. Otra regla no escrita es que no debemos arrastras las sartenes por la vitrocerámica bajo ninguna circunstancia. Y tampoco hay que usarla como una prolongación de la encimera. Es un electrodoméstico muy sensible.

¿Cómo limpiarla día a día?

Para la limpieza diaria basta con usar una bayeta húmeda y algunos productos. Puede que sea un trabajo muy aburrido, pero es recomendable limpiar la placa cada vez que cocines para ahorrar tiempo en el futuro.

Lo primero es que, debe estar fría. Una vez la temperatura sea fría, podemos pasar una bayeta húmeda por encima de manera superficial. Así nos desharemos de las manchas blandas u los restos de comida sin dañarla.

Otro truco que pasa desapercibido es usar los productos de limpieza específicos que recomiendas los fabricantes. Es recomendable leer las instrucciones para obtener esta información.

Si vamos a usar un producto en crema o en spray sobre la placa fría, debemos dejar actuar por unos segundos y retirar el producto con ayuda de una bayeta húmeda.

Brillo en la vitrocerámica

Para que la superficie quede brillante, lo primero debemos de apagar y dejar enfriar la vitrocerámica.

Ponte unos guantes y moja una esponja suave con agua. Unta la esponja con piedra blanca. Aplica la esponja por toda la superficie con movimientos circulares hasta hacer espuma. Después, aclara con un trapo que esté húmedo y seca bien

Eliminar la grasa

Para deshacernos de la grasa que se acumula deberemos esperar a que se enfríe y hacernos con un producto antigrasa. Primero, deberás pulverizar tu producto antigrasa y limpiar con la parte lista de la esponja o bayeta sin arañar. Después eliminamos los restos con una bayeta humedecida y pasamos un trapo seco para devolver el brillo.