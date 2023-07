Esta es la ciudad que recomiendan los británicos para veranear en España por su gastronomía y su tranquilidad

Las playas de Conil. / Pixabay

The Sun es uno de los periódicos más leídos de Reino Unido, motivo por el que es tan importante que haya destacado esta ciudad de España como destino turístico de verano. Seguro que los británicos considerarán este consejo a la hora de elegir dónde ir en sus próximas vacaciones. ¿De qué ciudad se trata? ¿Por qué la destaca por encima de otras localidades de playa igualmente turísticas?

Cádiz, la ciudad que 'The Sun' recomienda a sus lectores

Cádiz, una de las ciudades más bonitas de España (y en general, de Andalucía) tiene algo especial. Según el diario The Sun, por un lado brilla que no tiene "aglomeraciones", por lo que se trata de un destino turístico muy tranquilo. Por otro lado, su gastronomía es "increíble", con el pescaíto frito como gran baluarte. Y finalmente, aunque no lo parezca, Cádiz es una ciudad con un gran ambiente nocturno: prueba de ello son sus Carnavales.

Noticias relacionadas

Hope Brotheron, la periodista responsable de este artículo, asegura que Cádiz es una ciudad perfecta para "empaparse del ambiente de una visión especial y un lado muy diferente de la costa española más conocida", con calles como el Callejón del Duende y edificios como el Teatro Romano y su Catedral, que se diferencia de otras gracias a "su cúpula de oro brillante" que en el pasado funcionaba a modo de faro para los barcos.

Y tú, ¿no vas a visitar Cádiz este verano? Aprovecha sus playas y sus calles para hacer largos paseos tranquilos, sin aglomeraciones y con una de las mejores gastronomías de España.