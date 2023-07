Saints Row recibe El Circo Homicida de Doc Ketchum, su segunda expansión de contenido

Deep Silver y la desarrolladora Volition han publicado la segunda expansión de ‘Saints Row’ titulada “El Circo Homicida de Doc Ketchum”. Se trata de la continuación de una importante actualización gratuita que transformó el distrito de Boot Hill y que entre otros elementos añade una aplicación fraudulenta para sembrar aún más el caos.

La entrega que se comercializa para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation y PC a través de Epic Games Store, ofrece el campo de juego más grande jamás creado, un sandbox enorme con negocios secundarios, empresas criminales y misiones de éxito. Ambientado en Santo Ileso, una ciudad ficticia en el corazón del suroeste estadounidense, ‘Saints Row’ es un reinicio completo de una saga en el que facciones sin ley luchan por el poder.

El paquete se corresponde a la segunda de las tres expansiones descargables que llegarán este verano e introduce un nuevo modo en solitario independiente con un bucle de juego al estilo de las hordas en la configuración competitiva, además de 4 nuevos personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades. Con respecto a la nueva isla de Birmingham, no es otra que la espeluznante versión circense del distrito de Boot Hill. La renovada zona está disponible para todos y viene acompañada de una gran actualización gratuita que incluye un nuevo modo Cheat App, y aún más mejoras y correcciones en la calidad de vida.

Who knew I would drop the best track of 2023 so far?



🎶"The lights, The stage, the thrill. At old Doc Ketchum's... Boot Hill" 🎶 pic.twitter.com/FMyg1YUlL5