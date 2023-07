El truco para que planchar no sea una pesadilla

3 Se lee en minutos H.G.



Hacer la colada a veces es una de las tareas domésticas más tediosas. Ya no digamos planchar después la ropa arrugada. Aquello de "si sabes tender no tienes que planchar" no siempre se cumple. Hay prendas que sí o sí requieren una mano de plancha una vez se han secado. Y, por supuesto, también hay personas a las que les gusta llevar su ropa sin la más mínima arruga o marca. Para todos estos casos, os traemos un truco casero que puede hacer que el proceso sea más rápido y eficiente: el papel de aluminio.

El papel de aluminio es un secreto bien guardado en el mundo del planchado. ¿Por qué? Pues resulta que este material tiene la capacidad de generar un efecto de doble calentamiento, acelerando la eliminación de las arrugas. Al colocar una hoja de papel de aluminio debajo de la prenda mientras planchas, este actúa como un conductor de calor adicional. La plancha calienta el papel de aluminio, el cual, a su vez, transfiere el calor a la prenda desde abajo. Esta combinación de calor directo e indirecto suaviza las arrugas de manera más rápida y eficiente que el planchado convencional.

Guía paso a paso para utilizar papel de aluminio en el planchado

A continuación, te ofrecemos una guía detallada con los pasos a seguir para utilizar el truco del papel de aluminio en el planchado de tus prendas:

1. Preparación:

Reúne todos los materiales necesarios: una hoja de papel de aluminio, tu plancha y la prenda que deseas planchar. Asegúrate de que la prenda no tenga etiquetas o adornos que sean sensibles al calor.

2. Colocación del papel de aluminio:

Despliega una hoja de papel de aluminio lo suficientemente grande como para cubrir el área arrugada de la prenda. Colócala sobre la tabla de planchar y ajústala de manera que quede plana y sin arrugas.

3. Preparación de la prenda:

Coloca la prenda sobre el papel de aluminio, asegurándote de que la zona arrugada esté en contacto directo con el papel.

4. Ajuste de la plancha:

Ajusta la temperatura de la plancha según las indicaciones de la etiqueta de cuidado de la prenda. Si no hay instrucciones específicas, opta por una temperatura media.

5. Planchado:

Comienza a planchar la prenda como lo harías normalmente, deslizando la plancha sobre la tela. Notarás que el papel de aluminio debajo de la prenda se calienta rápidamente y ayuda a suavizar las arrugas de manera eficiente.

6. Repaso final:

Una vez que hayas planchado toda la prenda, retira el papel de aluminio y verifica si las arrugas se han eliminado por completo. Si aún quedan algunas arrugas persistentes, puedes repetir el proceso en esas áreas específicas.

Precauciones a tener en cuenta

El truco del papel de aluminio en la plancha es una técnica sencilla pero efectiva para agilizar el proceso de eliminación de arrugas en la ropa. Sin embargo, es importante recordar algunos puntos clave al utilizar este truco. En primer lugar, asegúrate de que el papel de aluminio esté bien colocado y sin arrugas, ya que esto podría interferir con la transferencia de calor. Además, ten cuidado de no dejar la plancha sobre el papel de aluminio durante mucho tiempo, puesto que podría causar daños tanto en la prenda como en la superficie de la plancha.

Asísmico, es fundamental mencionar que no todas las prendas son adecuadas para este método. Algunos materiales delicados, como seda o nylon, podrían dañarse con el calor directo del papel de aluminio. Por lo tanto, es recomendable verificar las instrucciones de cuidado de la prenda antes de aplicar el truco.