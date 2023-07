Ha llegado el gran día. Taylor Swift, estrella del pop conocida a nivel mundial, anunciaba la ampliación de su gira The Eras con 14 nuevos conciertos por toda Europa. Y es que Taylor actuará el próximo 30 de mayo de 2024, sin embargo, hoy, jueves 13 de julio, salen a la venta las entradas para asistir en Madrid al único concierto que la artista estadounidense ofrecerá en España.

Eso sí, para hacerse con un hueco para asistir al Santiago Bernabeu, lo primero que deberías haber hecho es registrarte previamente en la web de registro habilitada para España dentro de la web de Ticketmaster. Este plazo finalizaba el pasado 23 de junio, por lo qeu si no te registraste a tiempo, las opciones para conseguir una entrada son minúsculas.

Eso sí, una cosa clara es que haberte registrado en el link no te asegura ni el acceso a la venta, ni la compra de entradas. Los seguidores que hayan logrado solicitar el ticket deberán estar atentos, especialmente este jueves 13 de julio, ya que sobre las 14:00 horas se pondrán a la venta de forma oficial las entradas para escuchar en directo a la artista norteamericana en la capital con los códigos recibidos tras el registro.

Las entradas se venderán por orden de llegada y proceso de trámite en el sitio web.

Desde que se conocían las fechas de los conciertos se sabía que los precios oficiales de cada ciudad no se conocerían hasta el momento de la venta. Es decir, los precios de las entradas en España se sabrán con certeza cuando cada persona entre en la web oficial hoy 13 de julio a las 14:00 horas, momento en el que Ticketmaster abrirá en nuestro país. Sin embargo, en otros países ya se han puesto a la venta y nos podemos hacer una idea de lo que pedirán aproximadamente por una entrada al concierto de Taylor Swift.

Hasta ahora los precios que más se asemejarán a España son los de Lisboa:

Really can’t contain my excitement because… we’re adding 14 new shows to The Eras Tour. And I get to travel the world doing shows with @paramore!! Hayley and I have been friends since we were teens in Nashville and now we get to frolic around the UK/Europe next summer??? I’m… pic.twitter.com/kl1aijxR2o