Street Fighter 6: este conocido y poderoso personaje se apunta al plantel de luchadores

Tras el lanzamiento de la sexta entrega numerada de la franquicia de lucha ‘Street Fighter’ el mes pasado, la plantilla de luchadores aumentará sus efectivos con el estreno de Rashid, “El Águila aleteadora del desierto” que se dejará caer por el juego de cara a su estreno el próximo 24 de julio de 2023 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y en formato PC a través de Steam. El personaje se podrá exprimir en los tres modos del videojuego que detallamos a continuación:

Sky high! Spinning Mixer and Eagle Spike return as some of Rashid's go-to special moves as he flies through each fight. 🌪️ pic.twitter.com/o7azw3rond