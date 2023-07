Immortals of Aveum detalla las funciones y mecánicas de su mágico sistema de hechizos

Electronic Arts continúa trabajando en el pulido y refinado de ‘Immortals of Aveum’. Al menos así lo demuestra la nueva batería de materiales distribuidos del juego de disparos basado en hechizos. De hecho, desde la desarrolladora Ascendant Studios, que publicará la obra bajo el sello EA Originals, explican con más detalle cómo funciona el sistema de ataque del juego, que estará basado en elementos que interactúan de diferentes formas entre sí.

Según relatan sus creadores, el mundo de Aveum que sirve como telón de fondo a la producción atraviesa una gran guerra en la que participan hasta cinco reinos al borde del abismo. Los jugadores entrarán en escena controlando los designios de Jak, un mago que se une a una orden de élite para dominar los tres colores de la magia; azul, verde y rojo. Nacido sin poderes y en la indigencia, el protagonista es lo que se conoce como un “Fortuito”, alguien que inesperadamente manifiesta habilidades mágicas más tarde en la vida.

Pues bien, en ‘Immortals of Aveum’, los hechizos rojos se utilizarán para el combate cuerpo a cuerpo y aportaran efectos explosivos, mientras que los hechizos azules garantizan una mayor precisión a larga distancia. Los ataques que se corresponden con el color verde tienen la ventaja de poder ser teledirigidos, algo que aumenta las posibilidades del jugador de acertar con los objetivos. En esta línea, desde la desarrolladora explican que los jugadores tendrán que cambiar con frecuencia entre las tres opciones ofensivas, ya que los enemigos estarán dotados de resistencia a tipos de ataque específicos.

In an endless fight over the control of magic, Jak's powers might be able to turn the tides of battle.



