El curioso motivo por el que están retirando carros de la compra de los supermercados 

Carros Mercadona / Mercadona

Normalmente, quien acude al supermercado a hacer la compra con su vehículo privado, normalmente no suele tener problemas de cómo transportar la compra. Sin embargo, esto mismo no pasa a las personas que van andando al supermercado. Tienen muchas más dificultades.

Los que residen cerca de esos supermercados, pueden optar por adquirir un carro tradicional dejarlo frente a las cajas registradoras a buen recaudo y, al finalizar la compra, introducir los productos en él. Y para quienes no disponen de carro propio, muchas superficies disponen de carros de cortesía que sus clientes pueden utilizar de forma gratuita para el transporte de la compra.

La exigencia de las cadenas a los clientes

La cadena exige a los usuarios que los traten con cuidado y que los devuelvan a los establecimientos una vez hayan sido utilizados. Sin embargo, una vez y el cliente sale con el carro de cortesía del supermercado, no se sabe cuál va a ser el destino de los mismos. Por esta misma razón, es muy habitual ver carros en las inmediaciones de los propios supermercados abandonados e incluso seguro que habrás visto alguno de estos en el garaje de tu casa o de algún amigo o familiar.

Adiós a los carros de cortesía

El anuncio lo ha hecho Mercadona después de que un cliente se quejara por la situación que vivió al ir a hacer la compra. "Mercadona, vivo a dos portales de la tienda, hasta ahora hacía una compra mensual de 120-150 euros y me dejaban un carro para acercarlo. Hoy me dicen que ya no me lo dejan ¿Tiene arreglo?", preguntaba uno usuario.

La respuesta de Mercadona ha sido clara al respecto de esta situación.

Hola de nuevo. Estamos quitando los carros de cortesía de nuestras tiendas y solo estamos dejando los de plástico. Cuando te comentamos que pasábamos nota, nos referíamos a que compartíamos tus palabras con los responsables de los carros de todas nuestras tiendas. (1/2) — Mercadona (@Mercadona) 6 de julio de 2023

Esta política contrasta con la que la cadena ofrecía hace no mucho tiempo, cuando sí dejaba transportar la compra al domicilio con un carro de cortesía. Según se puede leer en esta otra respuesta, del año 2020, en aquel entonces sí se podía. "Buenos días, Armando. Efectivamente, ya no pueden salir los carros del recinto de Mercadona. No obstante, informarte que dispones de carros de cortesía a tu disposición que puedes pedir en la misma tienda para transportar tu compra. Disculpa las molestias. Un saludo".

Así ha sido como Mercadona ha dado una respuesta clara del futuro de los carros dentro del establecimiento. A partir de ahora no se podrá sacar ningún carro de la compra de los establecimientos de la cadena.