La sorprendente mezcla de sabores de Dabiz Muñóz en sus platos: la paella que le ilumina

Dabiz Muñoz es hasta la actualidad uno de los cocineros más reconocidos del país con el que podemos disfrutar de experiencia única de explosión de sabores con sus comidas. Si piensas que ya no se le va a ocurrir algo nuevo y diferente, te equivocas te vendrá con una receta aún más rara que la anterior. Comer en uno de los restaurantes de Dabiz Muñoz es sinónimo de innovación de sabores y una forma de conectar con más de cinco sabores en una sola cucharada.

En los últimos años, ha ganado premios que incluso le han hecho arrasar y convertirse en 'The Best Chef Awards'. Un título que ya ostentaba y que ha vuelto a ganar por segundo año consecutivo. Un título que suma también los galardones de 'The Best Chef' votado por cocineros y 'The Best Chef City Gorumet'.

El cocinero en redes sociales

Desde la pandemia de coronavirus, Muñoz ha aprovechado sus redes sociales para mostrar su forma de cocinar y las diferentes recetas que hace en el día a día. Unos vídeos que solo al mirar te dan ganas de estar dónde está él para probar los platos que prepara.

En una de sus últimas recetas vía redes sociales ha hecho la llamada 'Paella Ho Chi Minh'. El nombre puesto a la paella hace referencia si lo traducimos al castellano a "el que ilumina". Ho Chi Minh fue un hombre que dirigió La Liga para la independencia de Vietnam. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, proclamó la independencia de la Nación, convirtiéndose en el primer presidente de ese país en 1945.

La receta de la paella

Si hay algo que sabemos que destaca del chef es su forma de disfrutar de la comida.

"Caldo vietnamita de verduras asadas al curry de hierbas con vegetales a la brasa, pollo macerado en coco y aliño de limas!

Añado un toque de coco al caldo vietnamita de verduras con el que mojo el arroz que hace que el socarrat coja un tostado crujiente inusitado y sorprendente… y el zumo de lima justo al final para que se tueste junto al socarrat que le aporta chispa y electricidad al conjunto !!! Que puto viajazooooooooo".

Una receta que gracias a los ingredientes que le ha añadido es fresca y fácil de tomar. Seguro que lo que más envidiamos después de ver una de las recetas de Dabiz Muñoz en redes sociales es ver que puede probarlo. Además, en sus propias redes anuncia "platos limitados" como esta paella que compartió en redes de DiverXo.