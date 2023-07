La función secreta de las tapas de las neveras de playa que ha revolucionado TikTok

Tiktok ha desvelado una función oculta de las tapas de las neveras de playa que todo el mundo desconocía. / ARCHIVO

Muchas veces, todo tiene un por qué y está delante de nuestros ojos aunque no seamos capaces de observarlo a primera vista... ni a segunda, ni a tercera, ni en media vida. Eso es lo que ha pasado en los últimos días con la típica nevera portátil que normalmente solía ser de color rojo o azul. ¿Quién no ha tenido o visto una? Amplia, robusta, económica... y también pesada, por qué no decirlo.

Era, y sigue siendo con el permiso de las Polarbox, la reina del verano, un clásico entre los clásicos junto a la pelota de Nivea. Sin embargo, lo que desconocíamos era su utilidad escondida. Numerosas cuentas han desvelado este truco oculto para la mayoría ante la estupefacción de los usuarios y es que la tapa de la nevera posee una especie de botón saliente que en realidad es un pequeño tapón que permite llenar su interior de agua.

¿Con qué objetivo? Con el fin de meterla en el congelador y así crear una placa de hielo que no solo ahorra espacio, sino que también ayuda a mantener una menor temperatura en el interior del refrigerador. ¿Lo sabías? ¿Le has dado ese uso alguna vez?

Debate en TikTok con este truco

Este truco tan curioso se ha hecho muy famoso últimamente por Tik Tok, ya que mucha gente ha estado compartiendo su reacción al enterarse de que la tapa de la neverita de playa tiene esta particular función secreta. Claro está que aunque muchos opinan que este truco puede ser muy útil, hay otros usuarios que consideran que a la hora de ponerlo en práctica puede que no tenga un resultado tan positivo como se espera.

Y es que algunos usuarios han opinado que es posible que meter agua en la tapa y congelarla no sea tan buena idea debido a que el hecho de que en el interior de la tapa haya aire (y no agua) es lo que permite que la temperatura permanezca baja. Otros también han destacado el considerable aumento de peso que tiene la neverita si decidimos realizar este truco, por lo que claramente no todo es positivo, pero aun así sigue siendo un truco bastante interesante.