Exoprimal: estas son las herramientas que te permitirán sobrevivir y alzarte con la victoria

Capcom ha distribuido materiales inéditos de ‘Exoprimal’, su próximo videojuego de acción en equipo en línea, donde el desarrollador ofrece algunas muestras de las fórmulas destinadas a interferir con el avance del equipo contrario en combate. Si bien el título se centrará en batallas JcE (Jugador contra el entorno), en algunos de sus modos también deberás enfrentarte a un equipo rival para convertirte en el ganador.

Ambientado en el año 2040, el título nos anima a participar en guerras orquestadas por una avanzada inteligencia artificial. Entre sus variantes, el modo de juego principal “Dino Survival”, propone a equipos de cinco jugadores competir para completar objetivos mientras se defienden de hordas de dinosaurios para sobrevivir. La desarrolladora promete que cada partida será diferente de la anterior, mientras que los jugadores podrán cambiar de Exotrajes y tácticas en cualquier momento a medida que surjan nuevos retos. Por el camino se desbloquearán secuencias de la historia y recompensas para personalizar los trajes.

Dinosaur juicing is just one of the many services that Aibius offers. Never settle for imitation dinosaur extract.#Exoprimal pic.twitter.com/pjQNT0AIXg