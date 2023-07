Cepillo de pelo / Pexels

Los cepillos de pelo son algo que utilizamos prácticamente todos los días en nuestra rutina. A veces no somos conscientes de la cantidad de pelo y suciedad que pueden acumular, y no los limpiamos correctamente. Al peinarse, es normal acumular una cantidad de 50 a 100 cabellos al día, por eso, es importante tenerlos limpios. No se suele dedicar mucha atención y tiempo a hacer esta tarea, pero lo cierto, es que es una de las más importantes si queremos cuidar nuestra higiene capilar.

En cuando a la frecuencia de limpieza depende de los tipos de productos que se usen en el cabello y las veces que utilices el peine. Aunque dejando a un lado estos factores, los expertos recomiendan limpiar tu peine una vez por semana.

¿Cómo limpiar cada cepillo?

Según el National Health Institute, hay que hacerlo una vez a la semana o, como mucho, cada 15 días. Además, hay que tener en cuenta que no todos los cepillos son iguales. Por lo tanto, cada uno tiene sus propios método para limpiarlo que te resultarán de lo más eficaces.

Cepillos de plástico con la base dura: si tu cepillo tiene estas características, es suficiente mezclar 4 vasos y medio de agua caliente con una cucharada de champú y otra de bicarbonato. Tras hacer esto; hay que dejar el cepillo en remojo en el interior de la mezcla alrededor de 20 minutos. Después, puedes coger un cepillo de dientes viejo y frotar por las cerdas para eliminar los restos de suciedad. Seguidamente de que se aclare en agua, se deja secando bocabajo en una toalla.

Cepillos de plástico y/o metal con la base blanda: para este tipo de cepillos, es ideal mezclar 1 vaso de agua con una cucharada de champú y otra de bicarbonato. Después, secarlo quitando los restos de jabón y dejarlo con las cerdas hacia abajo sobre una toalla.

Cepillos de madera: si tu cepillo es de materiales naturales, no uses los anteriores métodos que pueden estropearlo. En este caso tienes que mezclar un vaso de agua y 5 gotas de aceite esencial de árbol del té que actúa como desinfectante. Luego, hay que sumergir el cepillo de dientes en el recipiente y frotar con cuidado entre las cedras, el mango y la base, sin humedecerlo demasiado. Por último, sécalo con un paño y ponlo bocabajo para que expulse los últimos restos de agua.