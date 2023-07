Estas son algunas de las cosas que tu perro no debe hacer nunca: ten cuidado

Perro con correa / Pexels

1 Se lee en minutos D. M.



El perro es el mejor compañero del hombre, pero para ello, también debemos y es necesario, darles una pauta en cuánto a educación para evitar algunos malos comportamientos. La comunicación entre la persona y el perro es crucial para garantizar una buena convivencia. Al igual que ocurre con los niños pequeños, no se les puede colmar de caprichos ni tampoco dejar de premiarle cuando hace algo bien. Nuestras mascotas nos necesitan más de lo que creemos, ya que los comportamientos de lo que nosotros hacemos son los que acabarán desarrollando.

Tu perro no debe hacer esto

1. No morder palos

La actividad de un perro de morder y jugar con los palos la hacen muy a menudo. Sin embargo, aunque te parezca una de las actividades más comunes entre los perros, debes tener cuidado. Puede producirle caries y roturas en sus dientes. Cientos de veterinarios desaconsejan realizar esta práctica en los rutinarios paseos. Pueden clavarse uno de los extremos del palo en la garganta y hacerles pasar una mala pasada.

2. Nada de collares en la garganta

Sacar a tu perro con una correa en la garganta, no solo puede producir incomodidad, sino que además, puede desembocar en una fractura de sus huesos del cuello, sobre todo si es pequeño y no tiene mucha fuerza. Los perros tienen un hueso muy frágil justo debajo de la lengua que puede fracturarse con facilidad.

3. No le pongas gafas de sol

La fibra óptica de las gafas puede resultar nociva y tóxica para su sentido de la vista. Puede ser particularmente dañino. Las gafas de sol contienen óxido de zinc, si ingiere este producto, puede ocasionar daños a su sistema digestivo que puede derivar en vómitos de sangre o diarrea.

4. No le des fast-food

Noticias relacionadas

Los alimentos hipercalóricos no son nada recomendados para nuestra mascota. No es nada recomendable para su organismo. El hígado de los perros no está tan preparado para metabolizar tanta grasa como el de los humanos.

5. No les permitas entrar en el baño

Los perros no deberían entrar en el baño, al igual que los niños pequeños. Pueden tocar o ingerir cualquier cosa tóxica que les resulte nocivas para su organismo. Una de las más comunes es el agua de la taza del váter.