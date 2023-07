El solidario gesto del empleado de un Burger King de Elche que una joven nunca olvidará

Fachada del Burger King ubicado junto a la estación de autobuses de Elche, donde se registraron los hechos, junto a una imagen de archivo de una persona caminando por una calle a oscuras / INFORMACIÓN

"Aún hay gente buena en el mundo". Esta es la conclusión y uno de los muchos comentarios que deja el caso de una joven en Elche. La principal implicada se ha encargado de contar lo ocurrido en su cuenta de Twitter, @econ_y_sociedad, donde ha compartido la experiencia que vivió en la ciudad hace unos días.

Según lo que expone en su relato, los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado viernes 30 de junio, minutos después de que su vuelo llegara a Alicante. Eran las 00.00 horas y la joven acababa de poner pie en la provincia, y por circunstancias de su viaje, debía dirigirse a la estación de autobuses de Elche, donde tomaría un autocar que le llevaría a su destino. Pero para ello, debía esperar unas cuantas horas, concretamente, hasta las 3.30 h.

Un tiempo muerto en su ruta que iba a tener que afrontar en un escenario que no era el más acogedor. "La estación estaba cerrada", explica la protagonista de esta historia, que ante tal situación, decidió buscar refugio en el Burger King ubicado justo al lado de la dársena ilicitana, pero había un problema: el local también estaba a punto de cerrar. "No había nada abierto, ni un alma en la calle. Me quedé sola. Mi móvil sin batería, apagado", detalla en su publicación, en la que reconoce que pasó cierto miedo al ver el panorama en el que iba a tener que vivir unas horas que, con gran seguridad, se harían largas.

Os voy a contar algo que me pasó esta noche viajando. Tras aterrizar en Alicante a las 00:00, me tocaba esperar en la estación de autobuses de Elche unas cuantas horas, hasta coger el autobús hacia mi destino a las 3:30 de la madrugada. La estación estaba cerrada. — Andrea (@econ_y_sociedad) 30 de junio de 2023

Ocurre algo inesperado

Pero "entonces ocurrió algo inesperado". El Burger King ya estaba con la persiana echada, pero uno de sus empleados decidió volver sobre sus pasos dados para brindar su compañía a la joven. La chica señala que el trabajador ya demostró una gran amabilidad en el momento del cierre del establecimiento, cuando se despidió de ella con sus mejores deseos: “Adiós, espero que todo vaya bien, ten cuidado”. Pero este simpático desconocido pensó que podía hacer algo más, y llevó sus amables intenciones a la práctica.

"Decidió volver para quedarse conmigo y saber que estaba bien en todo momento", recuerda con gran agradecimiento la joven, que añade que "después de un buen rato, le insistí para que se fuera". La chica admite que se sintió "un poco culpable por haberle 'retenido' tanto tiempo después de un día duro de trabajo", pero no hay cansancio capaz de frenar una buena acción cuando existe el deseo de realizarla.

El devenir de los acontecimientos tuvieron su esperado final y el autobús llegó poco después de que el chico se marchara a disfrutar su merecido descanso. La chica pudo continuar su viaje con total normalidad, pero como ella misma señala, "la verdadera historia de esa noche fue ese trabajador del Burger King", a quien la autora del hilo dedica sus mejores palabras: "Hay personas maravillosas. Ese chico es un 10".