El veredicto de una 'tiktoker' que pide comida española en Miami

La tiktoker @aquisandrax comparte a diario vídeos sobre su estancia en Miami, la ciudad donde vive. Sandra comparte las diferencias y choques culturales que ha experimentado entre Estados Unidos y España. En uno de sus vídeos comparte su visita un restaurante de comida española en Miami. Allí analiza y juzga los platos que le han servido, además del ambiente del local, donde sonaba música española.

Primero se asombra por el pan con aceite que le han servido antes de la comida. La joven comentaba que no era un pan de calidad excelente o de Galicia, pero se trataba de una baguette. Es más, bromea con comer todo el pan si tardan más en sacar su primer entrante: croquetas.

Contra todo pronóstico, las croquetas estaban a la altura. Ella pidió de cabrales y de jamón. "¡Mmm!" "¡Qué intensidad", comentaba la tiktoker.

A pesar de la grata sorpresa de las croquetas, lo que ha hecho viral al vídeo ha sido el plato principal; el cochinillo a la segoviana. Aunque ha sido objeto de bromas en los comentarios del post, Sandra parece ser clara con su veredicto.

Comentaba sobre la cebolla caramelizada y la manzana, y la patata asada que "sabe igual de buena que cuando hago yo asado en mi casa". El plato, lejos de lo que se esperaba, tiene muy buena pinta. Y pide la opinión de los segovianos, ya que ella lo ha disfrutado mucho a pesar de no ser el auténtico.

Para seguir, el vídeo continúa con un arroz caldoso de bogavante también con buen aspecto. No obstante la tiktoker añade que "Rico, la verdad que rico. No te voy a decir que como en España, no te voy a mentir, pero rico".

Al final, la cata de la española acaba con la cuenta de 114 dólares y cuatro tápers que la joven llevó a casa.