Estas son las nuevas tendencias para el hogar inteligente

Durante los últimos cinco años el mercado del smart home se ha disparado al alza a un ritmo de 6,8% de incremento. Las previsiones para 2027 apuntan a un resultado de 102.9621 millones de euros a nivel global. Mientras a nivel nacional, en España se espera un crecimiento en este mercado, en concreto, en soluciones y dispositivos inteligentes para el hogar de hasta un 300% en el año 2024.

Smart home

En una casa inteligente se entiende que existe un entorno digital de múltiples dispositivos interconectados que automatizan y controlan las diferentes funciones del hogar, y desde cualquier parte siempre que exista un conexión a Internet. Este control se puede llevar a cabo a través de un asistente, ya sean dispositivos o personas.

La evolución inteligente del hogar ha sido posible gracias a los avances que han tomado lugar en estos últimos años:

Uno de estos avances es la posibilidad de interconectar los sistemas multiplataforma con múltiples dispositivos. Además, esta tendencia se ha reforzado con la novedad de acceso desde cualquier plataforma. Lo que aporta una sensación de seguridad y comodidad al usuario. De esta forma, ha ocurrido por todos los dispositivos del hogar hasta crear un ecosistema inteligente donde todo está integrado.

La video inteligencia y la mejora de la calidad también ha supuesto un importante avance en lo que al hogar inteligente respecta. Las cámaras han mejorado su rapidez y calidad y ahora los hogares pueden disfrutar de una vigilancia más optimizada. Aunque la vigilancia en el mundo digital también ha sido objeto de las preocupaciones de los usuarios, pues existe un temor ante la una amenaza de brecha en la seguridad de los hogares, ya que están interconectados y desean estar protegidos en ambos aspectos.

Principales tendencias

Alianza tecnológica

Las alianzas tecnológicas suponen un importante avance y a su vez, tendencias para este 2023. En el sector de seguridad de hogar ya usa este método donde combinan una colaboración entre la Central Receptora de Alarmas junto con la policía a través de ese apoyo operativo. Un ejemplo son los sistemas de seguridad que, a través de sensores y otros dispositivos de vigilancia pueden interceptar movimiento y contactar con las autoridades de forma remota.

De igual manera, el usuario será notificado ante cualquier cambio inesperado. Ya sea un corte de luz o agua, detección de humo, etc.

Videovigilancia remota y automatización inteligente

Tanto las notificaciones instantáneas como la gestión personalizada dentro de las apps suponen una novedad. Además, ahora se puede controlar desde cualquier lugar y solo se requiere un dispositivo con la app y conexión a internet.

El usuario ahora podrá programar sus propias reglas para que su sistema de seguridad active o no según los parámetros establecidos. Combinando junto con la geolocalización el usuario puede tener el control total del hogar aunque no se encuentree ahí. Podrá desde apagar las luces hasta activar la grabación en las cámaras de seguridad, etc.