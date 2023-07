Llegan las medusas 'huevo frito' a España

Detalle de una Gran medusa huevo frito / FOTO MIGUEL LORENZO

1 Se lee en minutos L.O.



Una plaga de medusas llega a las playas españolas. Las picaduras por medusa vuelven a ser tendencia como cada verano. La proliferación de estas es una de las preocupaciones no solo de los locales, sino también de los turistas.

Sin embargo, este año no han llegado a todas las playas nacionales por igual. Las medusas 'huevo frito' (Cotylorhiza tuberculata) ya han llegado al Mar Menor. Su apariencia llama la atención y se las caracteriza por eso; un gran tamaño, forma de huevo frito y tentáculos largos y finos.

Han hecho acto de presencia en las playas del Mar Menor y en gran cantidad. Muchos han sido los bañistas que se han quejado de la presencia de estas medusas, provocando una alerta por parte de la Región Murcia.

La buena noticia es que no son peligrosas para el ser humano, ya que no posee tentáculos urticantes como otras especies, es decir, no pican. Aunque son bastante molestas para los bañistas. Hasta el portavoz de Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), indica que se trata de un tipo de animal que "comporta un buen síntoma en términos de recuperación del ecosistema".

Noticias relacionadas

Muchos se pregunta por su inminente llegada y la verdad es que se desconoce una causa exacta, pese a que todo indicaría a una combinación de factores como el cambio de temperaturas al alza en el mar y la transparencia de las aguas.

Una de las medidas que se ha decidido tomar es la instalación de redes para capturar a las medusas. Sin embargo, la Dirección General de Pesca apunta a que la solución sería "contraproducente" con relación a la preservación de las medusas.