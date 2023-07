Así es Disney Speedstorm, que confirma planes de lanzamiento gratuito en PC y consolas

Disney y Gameloft han anunciado la fecha de lanzamiento de ‘Disney Speedstorm’. Según confirman ambas empresas, a partir del 28 de septiembre se podrá jugar al título de carreras que lleva a los conocidos personajes de Disney y Pixar a competir en circuitos basados en las principales franquicias de la compañía al más puro estilo ‘Mario Kart’, pero en formato “free to play”.

No obstante, antes de su estreno oficial se ha publicado en acceso anticipado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC a través de Epic Games Store y Steam, por lo que cualquiera que desee disfrutar del juego antes de la fecha mencionada puede hacerse con un paquete de fundador, y de paso, acceder a una generosa cantidad de elementos cosméticos adicionales. Entre los personajes disponibles en el juego actualmente se encuentran Mulan, Mickey, Sulley, Baloo y el Capitán Jack Sparrow. Gameloft garantiza que cada temporada se agregarán nuevos pilotos, además de pistas tematizadas del universo Disney. Hasta el momento se han confirmado escenarios en parajes en los universos de ‘El libro de la selva’, ‘Monstruos S.A.’, ‘Piratas del Caribe’ y ‘Mulan’ entre otros reconocibles marcos de acción.

¿Qué no quieres esperar a su lanzamiento gratuito y te gustaría recibir artículos exclusivos? Entonces te podemos recomendar que consultes los planes disponibles en acceso anticipado a continuación para PS4/PS5 | Serie Xbox One/Xbox | Nintendo Switch; Epic Games Store (PC) | Steam (PC).

#DisneySpeedstorm Founder's Packs are now on sale for a limited time on all platforms. Rev up for a great deal!



➡️https://t.co/7jRYbCXtl1 pic.twitter.com/i19mmY9ee6