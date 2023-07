Esta es la comida que está arrasando en Estados Unidos, pero que España trata de evitar

Si existe una comida popular que está arrasando en Estados Unidos esa es los 'Mac & cheese' o macarrones con queso de la marca Cheetos, propiedad de Frito-Lay, subsidiaria a su vez de PepsiCo. Un fenómeno viral el de los clásicos Cheetos de color naranja fosforito que se ha transformado en los tradicionales 'Mac & cheese' que suponen un básico en la dieta de cualquier estadounidesnse. Y es que, la marca de Cheetos ha creado un plato de comida rápida que imita los clásicos macarrones con queso, cuya preparación no te llevará más de 5 minutos.

Un producto que, por el momento no se puede comprar de forma física en España, aunque sí a través de plataformas como Amazon, donde existe una promoción en la que compras tres paquetes de uno de sus sabores por cerca de 16 euros. Tal ha sido su impacto en la sociedad norteamericana, que contrasta con la mala acogida que esta viral comida ha tenido en España. Y es que, fue en el año 2020 cuando Cheetos sorprendió a sus clientes con un producto que imita el clásico 'Mac & cheese' en tres sabores diferentes: Flamin' Hot, Cheddar Jalapeño y Bold & Cheesy.

Cheetos Flamin' Hot Mac n' Cheese is actually kind of good. I like regular Flamin' Hot cheetos so this was like heaven to me. pic.twitter.com/F0vTyoi94k