El análisis sobre la comunicación no verbal de Feijóo y Sánchez en el programa de Ana Rosa

La comunicación no verbal comunica más que la verbal. Y aunque para muchas personas, especialmente las que gesticulan sin controlarlo, acabe siendo tedioso no deja de ser una realidad. Y es que hablando de imagen la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha aparecido tanto este lunes en la entrevista a Alberto Núñez Feijóo como este martes a Pedro Sánchez de color blanco, buscando una apariencia neutral. “Una semanita que solo me voy a poder vestir de blanco. Porque no te puedes poner rojo, no te puedes poner verde, no te puedes poner fucsia...”, ha subrayado la presentadora.

Y precisamente de comunicación no verbal sabe mucho la doctora en Comunicación y politóloga, Diana Rubio. La asesora en protocolo, etiqueta, imagen, interculturalidad y evento ha analizado la vestimenta formal de Feijóo con camisa, americana y con corbata a diferencia de Sánchez. Según ha detallado la experta, los colores no eran casuales. "Corbata en tonalidades verdes, camisa en tonalidades rosas y moradas. Curiosa coincidencia con los colores de sus posibles socios de gobierno", ha informado Rubio en su perfil de Twitter

En cuanto a la comunicación gestual, la especialista también ha interpretado qué quieren decir las posturas de ambos políticos que, según ella, transmitían tanto la la tranquilidad como el ataque.