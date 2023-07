¿Hacer magdalenas esponjosas?: Este es el truco

1 Se lee en minutos



La repostería no es fácil, ya que se necesita tener buena mano en la cocina y sobre todo, elaborar recetas de la manera más cuidadosa posible. Aunque hay ciertos bollos o pasteles que nos gusta, que nos salgan bien y seguir unas recetas de lo más sencillas. Por esta razón, las magdalenas son una de esas elaboraciones que pueden hacer hasta los principiantes. Además, preparar magdalenas en casa es una opción saludable en vez de comprarlas en el supermercado, que están llenas de azúcares, conservantes y colorantes.

Receta de magdalenas esponjosas

Las redes sociales ofrecen todo tipo de contenidos, desde información hasta entretenimiento. Por esta razón, hay una receta viral en redes para conseguir que tus magdalenas queden lo más jugosas y esponjosas que nunca. Con su sabor, su textura esponjosa que se deshace en la boca y el punto perfecto, esta será uno de los bollos más queridos entre los fans de la repostería. El truco se basa en incluir arroz en el hueco de la bandeja para hacer magdalenas.

La tiktoker experta en cocina, kalejunkie, comparte muchas recetas y tips como este vídeo en el que ha compartido su llave secreta para que las magdalenas le salgan mejor. Antes de colocar el molde de papel, pone un puñado de arroz crudo y después, solo tienes que seguir los pasos habituales e introducirlas al horno. Te quedarán más esponjosas que casi las de una pastelería. No solo lograrás la textura deseada, también lograrás que la masa no se quede húmeda por abajo y no se quemen por esta zona. En este mundo respostero, la parte del horneado es muy importante y sobre todo, los instrumentos de medición para no equivocarte con las cantidades.