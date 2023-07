Comida en el avión: estos son los alimentos que puedes llevar y los que no

La mayoría de personas cuando viajan en avión, han dudado acerca de la comida que pueden llevar en sus equipajes y la que no. Aunque algunas medidas están claras como el transportar líquidos, las normas referidas a la comida no están tan claras. En general, está permitido meter comida en el avión siempre y cuando sea solido y no líquido y lo más importante, si la has comprado tras pasar el control de seguridad, es decir, en las tiendas del aeropuerto.

Normas dentro y fuera de la UE

Las normas de transportar comidas en el avión durante tus viajes, puede cambiar si se produce dentro o fuera de la Unión Europea. Aunque según el origen y el destino del vuelo, estas restricciones pueden variar. Por ejemplo, con los vuelos que tienen como origen y destino un país de dentro de la Unión Europea no hay restricciones por norma general y se pueden meter productos de origen animal y vegetal siempre, sólidos.

Para vuelos con origen desde un país de fuera de la Unión Europea, las normas son las siguientes. Según la normativa, la regulación afecta a productos cárnicos, lácteos y sus derivados y limita el transporte de alimentos con carne o leche y pescados o mariscos. Los alimentos que se permiten son: