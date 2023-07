¿Tu perro puede comer plátano?: esta es la respuesta

Pexels

Nuestras mascotas son como un miembro más de nuestra familia, por ello, es importante controlar su alimentación para evitar enfermedades o problemas de estómago. El plátano, una de las frutas más populares del mundo, no solo es querida por nosotros sino también por nuestras mascotas. Si has dudado alguna vez si a tu perro le puede o no gustar esta fruta, aquí tienes la respuesta.

¿Tu perro puede comer plátano?

De toda la variedad de frutas y verduras recomendadas para perros, hay muchas que aportan numerosos beneficios y consecuencias positivas para su bienestar. Es importante señalar que no a todos los perros les gustan las mismas frutas y que, además, algunas frutas y verduras pueden ser tóxicas para los perros. De hecho, algunas pueden provocarles alergia o intolerancia.

En concreto, algunos dueños de perros, se preguntan si pueden dar a sus mascotas esta fruta y lo cierto es que sí. El plátano es una fruta muy sabrosa que los perros suelen disfrutar y que además les aportan muchos beneficios.