Una dueña pierde a su gato en Granada y ofrece este dineral si alguien lo encuentra

Lydia perdió a su gato en Granada hace dos semanas. Tras su desesperación, ha hecho un comunicado a través de redes sociales para ofrecer una cantidad de dinero para la persona que encuentre a su gato o tenga alguna pista sobre él. Tedi es un gato adoptado de hace casi tres años. Lo rescató la asociación Happycatspain cuando era un bebé y Lydia lo vio en las redes sociales que buscaban hogar para el pequeño. Desde ese momento se enamoró del gatito y lo quiso.

Tal y como ha explicado la dueña se ha volcado mucho en el tratameinto de Tedi, ya que, de estar abandonado contrajo una enfermedad conocida con el nombre de 'herpes virus'. Esto le provocó que el ojo izquierdo perdiera la visión. Pero gracias al cariño de su dueña y los tratamientos que le puso ha podido recuperar la visión y estar sano y fuerte.

La preocupación de su dueña

Su dueña ha hecho saber que tiene chip, pero lleva dos semanas desaparecido y no han sabido nada de él. "El 12 de junio llegué a casa y ya no estaba. Comprobé la red de seguridad y había un pequeño agujero", explica a NIUS.

Lydia quiere encontrar a su gato Tedi, y por ello, ofrece 500 euros a quien pueda darle alguna pista que ayude a localizar a su dueño.

Características

Un gato de raza Tabby red point macho, castrado, de color blanco con tonos naranjas y una singular mancha en forma de círculo en el lomo.

La Policía Local de Granada también está implicada en el caso. Inlcuso han publicado un tuit dando información sobre el caso del gato de Lydia einformació que pueda ayudar a los ciudadnos a intentar localizarlo y saber cómo es.

Lydia ha perdido a su gato Tedi en zona de @pajaritos_grx y nos pide ayuda para que pueda regresar a casa. Tiene chip.

Si lo has visto contacta con ella en el teléfono de la imagen.

Si no lo has visto puedes colaborar retuiteando 🙏🏻 pic.twitter.com/qFFALNEWX2 — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) June 29, 2023

"Lydia ha perdido a su gato Tedi en zona de los Pajaritos en Granada y nos pide ayuda para que pueda regresar a su casa. Tiene chip. Si lo has visto contacta con ella en el teléfono de la imagen. Si no lo has visto puedes colaborar retuiteando", han añadido al tuit.

Además han adjuntado la foto donde puedes decubrir quien es Tedi y ponerle cara. En ella se ve la recompensa de 500 euros. "No haré preguntas solo quiero recuperarlo. Se llama Tedi macho castrado y tiene chip. Es gordito, entero de color blanco con tonos naranjas, tiene un círculo en el lomo". Además en el post añade su número de teléfono por si alguien lo encuentra.