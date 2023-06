Hellsweeper VR: el videojuego de terror en realidad virtual tiene demo gratuita en Steam

Con motivo del Steam Next Fest que se ha celebrado hace unos días, el estudio de desarrollo Sairento VR y Vertigo Games han lanzado la demo gratuita de ‘Hellseeper VR’, una producción que se lanzará el 21 de septiembre para Steam VR, PS VR 2 y Meta Quest. La prueba cuenta con una duración de alrededor de 40 minutos y un alto nivel de rejugabilidad, en función de la configuración y ventajas elegidas al inicio de la partida. Además, incluye un breve tutorial para asimilar las mecánicas a lo largo del primer nivel del juego.

It’s the final day of our #SteamNextFest demo!



Have you…

⚔️ Strike-dashed?

🔫 Dual wielded?

🔥 Flame Vortex-ed?

🙃 Somersaulted?

🐶 Pet the Hellhound?

⬇️ Hellswept?

