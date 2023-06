Un estudio radiografía la salud de los pilotos españoles. / Pexels

Recientemente, surgió un video en redes sociales en el que un hombre es elogiado por filmarse confrontando a una pasajera del tren que estaba sentado en el lugar que le correspondía y había adquirido con anticipación y la respuesta positiva a las imágenes virales de la persona que insiste en que se le permita sentarse en el lugar que había adquirido con reserva coincidió con el caso de una influencer que ha sido elogiada por rechazar una solicitud de intercambio de asientos en un avión.

Un hombre recientemente grabó a una pasajera que estaba sentada en el asiento que él había adquirido con anticipación. Una situación que ha despertado elogios al hombre y que se ha comparado con otro caso de una influencer.

El caso concreto de una influencer en el asiento que había reservado en un avión

La respuesta positiva a las imágenes virales del hombre que insiste en que se le permita sentarse en el asiento que había reservado coincidió con el caso de una influencer, también elogiada por rechazar una solicitud de intercambio de asientos en un avión para que una familia pudiera sentarse junta.

“No, no voy a cambiar por un asiento del medio, reserven sus vuelos antes, cariños”, la influencer Audrey Peters subtituló el vídeo viral en marzo.

Diane Gottsman, experta nacional en etiqueta, ha hablado sobre este tema de cambios de sitio

La mayoría de los pasajeros no están abiertos a sugerencias de intercambio de asientos. De acuerdo con el protocolo de viaje, no tienen por qué serlo. Diane Gottsman, experta nacional en etiqueta y fundadora de 'The Protocol School of Texas', ha hablado sobre estos temas con The Independent.

La experta transmitía en The Independent, que solo hay un escenario aceptable en el que un pasajero puede pedirle a otro un cambio de asiento. Solo es justificable si el pasajero primero intentó otras formas de remediar la situación.

Planificación previa de sentarte junto con tu hijo menor de edad

Según Gottsman, el escenario aceptable se refiere a un padre o tutor que descubrió que “no hay forma posible” a través de la planificación previa de que pudieran haberse sentado junto a su hijo pequeño, momento en el que “por supuesto que es comprensible” para pedirle a un pasajero que se haga el intercambio.

Sin embargo, Gottsman señaló que, incluso en un caso que involucre a un niño pequeño, “siempre es mejor preguntarle a un agente de boletos o a alguien de la compañía de viajes si existe la posibilidad de cambiar de asiento antes de abordar el avión o el tren”, ya que “pedirle a un pasajero pone a la persona a la que le preguntas en una posición incómoda” y recae en su “buena voluntad”, según ha declarado a The Independent.

No están permitidas las solicitudes para viajar con tu acompañante

Las solicitudes van en contra de los modales para viajar aún más cuando el cambio propuesto sacaría al pasajero de un asiento que es preferible al que se están ofreciendo, según Gottsman. “Realmente no es la mejor forma” para pedirle a una persona que tome un “asiento del medio o un asiento junto a la ventana” cuando tienen un asiento de pasillo reservado, ha declarado a The Independent.