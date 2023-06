Esto es lo que le ocurre al perro o gato si comen pan

2 Se lee en minutos M. R.



Las mascotas favoritas del hombre son los perros y los gatos. En Italia hay unos 60 millones de animales de compañía y la mayoría son ellos. A pesar de sus diferencias de aspecto y temperamento, también hay quien tiene a ambos y les ha enseñado a convivir, desmintiendo la histórica rivalidad entre ambos. A menudo, el perro o el gato se acostumbra a los ritmos de la familia en la que crece. Puede ocurrir que también coma lo que los miembros de la familia.

Sin embargo, hay algunos alimentos que pueden ser buenos para ellos, pero otros que son malos. Los animales tienen otras funciones intestinales que las nuestras y no todo lo que es normal que comamos nosotros es también normal para ellos. Por ejemplo, ¿pueden los gatos y los perros comer pan sin tener problemas de salud?

Esta es una pregunta que la gente se hace a menudo. El pan es uno de los alimentos más presentes en la mesa. A veces el animal insiste tanto en pedir algo de comida que cede. Pero, ¿el pan puede ser perjudicial para ellos y darles problemas? Lo descubriremos a continuación.

Nuestro amigo de cuatro patas se acerca a menudo a nosotros cuando estamos en la mesa y nos pone ojos dulces. Además de esto, si la dulzura no funciona, puede volverse insistente usando sus patas o ladrando y maullando. En estas condiciones, es bastante normal que pierda el desafío y estire un trozo de pan hacia su boca o en el suelo.

Las pequeñas cantidades de pan no son malas para los perros y los gatos. De hecho, este alimento está compuesto por carbohidratos y fibra que son compatibles con su dieta. Lo importante es respetar las dosis pequeñas, porque en cantidades grandes y continuas el pan da incluso molestias gastrointestinales muy dolorosas.

El gato es más fuerte que el perro en este aspecto, también puede comer pasta y arroz. Sin embargo, es mejor si son productos integrales, que son más digeribles. Sin embargo, también para el gato se aplica la regla de las pequeñas cantidades y, a veces, no siempre. Sólo así un poco de pan no les hará daño. El perro también puede beneficiarse de ella para la higiene dental.

¿Qué pasa si se lo comen?

Alimentar a los perros y gatos con mucho pan no es bueno. Hay sustancias en él que no son buenas para sus intestinos a largo plazo. Pueden provocar obesidad, pero también calambres abdominales, flatulencia, diarrea y vómitos. Por lo tanto, unos pocos trozos poco frecuentes están bien, pero ten cuidado de no excederte. Las consecuencias también pueden ser graves y pueden producirse reacciones alérgicas.