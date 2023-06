Un anciano asusta a peatones por la calle: se hace viral en Tiktok / Pexels

Las redes sociales son el motor de entretenmiento de la mayoría, sobre todo, son aplicaciones como las de Tiktok las mejores herramientas con las que puedes descubrir todo tipo trucos o enterarte de algunas anécdotas de lo más random que puedes imaginar. Esto ha sido lo que ha ocurrido con el famoso abuelo sentado en un banco de la calle que se dedica a asustar a las personas por distintos barrios de Madrid.

Viral en redes

En el distrito madrileño de Vicálvaro, hay un anciano que se pasa su tiempo sentado en un banco callejero, y desde ahí se dedica a sorprender mediante sustos a los peatones que van pasando por la calle. Su nombre es Raimundo, y se ha hecho viral después de que el usuario de TikTok @racingkingrd, encargado de grabarle en acción. En muchos vídeos le han apodado como el "abuelo de los sustos".

Varios de los usuarios han comentado el vídeo explicando que también han visto al abuelo haciendo esto incluso se han llegado a declarar como "víctimas" de Raimundo. Sin embargo, hay otros usuarios que se lo toman con humor. Entre las reacciones de los usuarios, destacan algunos comentarios como: "te lo juro que me lo hace todos los días" o "yo fui una de sus víctimas", dicen.

Aunque el problema es que no todos pueden tomarse bien sus "sustos", aunque son la mayoría los que defienden a Raimundo diciendo "es buena persona" y no tiene ninguna malicia. En otros vídeos podemos observar cómo Raimundo no solo se conforma con quedarse sentado en el banco para asustar a los andantes, sino que a veces también se levanta para acercarse a sus próximas "víctimas" y asustarles de la manera en la que él lo hace.