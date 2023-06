La influencer Maeb detenida por abusar sexualmente de una amiga y colgarlo en redes

MAEB / Europa Press

Las redes sociales nos aportan numerosas ventajas a la hora de informarnos, o simplemente entretenernos. A pesar de esto, depende el uso que se le de, puede desencadenar consecuencias y acciones negativas sobre todo, si vienen por parte de figuras "reconocidas". Este es el caso de Maeb, más bien, María Escobar Baeza, una influencer almeriense con cuentas en TikTok (@lamaebecita) e Instagram (@mabecitaroquetera), con las que acumula cientos de miles de seguidores y sus vídeos se encuentran entre los más vistos de la plataforma TikTok España.

Acusada de delito

La famosa tiktoker Maeb fue detenida por la Guardia Civil el pasado mes de mayo en Roquetas de Mar, "supuestamente" por un delito de abusos sexuales a una amiga mientras estaba dormida. Además, se le acusaba de publicarlo en redes. La amiga de Maeb denunció ante la Guardia Civil de Guadalajara los hechos, explicando que la había besado y tocado sus mientras dormía, obviamente sin su permiso.

Según afirma, cuando se despertó y se dió cuenta de lo que estaba pasando, la joven abandonó el lugar. Horas después de que la noticia se supiera, Maeb publicó en sus historias de Instagram que no había sido detenida este domingo afirmando: "Qué pesados que sois, que no me han detenido, muchachos, no ralléis más, que estoy en mi casa bien tranquila; os creéis todos los putos bulos. Sólo voy a decir que hoy no fui detenida, como han dicho. Todo lo tengo en manos de abogados y tengo pruebas de todo".

Cuando recibió la denuncia, los investigadores encontraron los vídeos, motivo de la acusación, y se pusieron en contacto con la Guardia Civil para detener a la influencer. Además, la influencer ya contaba con antecedentes por acoso en internet y una supuesta denuncia por enviar fotos suyas desnudas a menores de edad. Por esta detención, Maeb se enfrenta el delito de agresión sexual, revelación de secretos y amenazas. Aunque, a día de hoy, se encuentra libre de cargos.