Tres restaurantes españoles tienen hueco en la lista del 'Top 5 mundial'

’Central’ (Lima), elegido el mejor restaurante del mundo en 2023. / TWITTER | Restaurante 'Central'

En una gala muy emocionante que tuvo lugar en la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia se dieron a conocer los premios a los mejores restaurantes del mundo. El peruano Central, capitaneado por los chefs Virgilio Martín y alabado por la críticos gastronómicos consigue el primer puesto. Una primera posición que ya lograron El Bulli y El Celler de Can Roca o el francés Mirazur.

En el prestigioso ranking los españoles, no se quedan atrás y se han posicionado en lo más alto de la tabla. Disfrutar, DiverXO y el Asador Etxebarri consiguen el segundo, tercero y cuarto puesto.

Lista de The World's 50 Best Restaurants

1.- Central (Lima)

2.- Disfrutar (Barcelona, España).

3.- Diverxo (Madrid) (Miguel Ángel Millán ha ganado el premio al mejor sumiller).

4.- Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España).

5.- Alchemist (Copenhage (Hospitality Award).

6.- Maido (Lima).

7.- Lido 84 (Gardone Riviera, Italia).

8.- Atomix (Nueva York) (Mejor restaurante en Norteamérica).

9.- Quintonil (Ciudad de México).

10.- Table (París).

11.- Trèsind Studio (Dubai).

12.- A Casa do Porto (Sao Paulo).

13.- Pujol (Ciudad de México).

14.- Odette (Singapur) (Julien Royer, Chef Choice Award 2023).

15.- Le Du (Bangkok) (Mejor restaurante de Asia 2023).

16.- Reale (Castel di Sangro, Italia)

17.- Gaggand Anand (Bangkok).

18.- Steirereck (Viena).

19.- Don Julio (Buenos Aires).

20.- Quique Dacosta (Denia, España).

21.- Den (Tokio).

22.- Elkano (Getaria, España).

23.- Kol (Londres)

24.- Septime (París)

25.- Belcanto (Lisboa).

26.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

27.- Florilège (Tokio).

28.- Kjolle (Lima).

29.- Boragó (Santiago de Chile).

30.- Frantzén (Estocolmo).

31.- Mugaritz (San Sebastián, España) (Su chef, Andoni Luis Aduriz ha sido premiado con el Icon Award 2023).

32.- Hisa Franko (Kobarid, Eslovenia).

33.- El chato (Bogotá).

34.- Uliassi (Senigiallia, Italia).

35.- Ikoyi (Londres).

36.- Plénitude (París).

37.- Sézanne (Tokio).

38.- The Clove Club (Londres).

39.- The Jane (Amberes, Bélgica).

40.- Tim Raue (Berlín).

41.- Le calandre (Rubano, Italia).

42.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

43.- Leo (Bogotá).

44.- Le Bernardin (Nueva York).

45.- Nobelhart & Schmutzig (Berlín).

46.- Orfali Bros Bistró (Dubai) (Mejor restaurante de Oriente Medio y África del Norte 2023).

47.- Mayta (Lima).

48.- La grenouillère (La Madeleine-sous-Montreouil, Francia).

49.- Rosetta (México) (ELena Reygadas ha recibido el premio a la mejor cocinera del mundo 2023).

Restaurantes españoles

Disfrutar (Barcelona) 2ª posición

El restaurante Disfrutar sube un escalón más en la lista situándose segundo tras Central y convirtiéndose en firme candidato a liderar la lista en la próxima edición. Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch, discípulos de Ferran Adrià en elBulli, abrieron las puertas de este restaurante en 2014 y debutaron en la lista The World's 50 Best Restaurants en 2018 entrando directamente al puesto 18 y ganando el premio 'Highest New Entry Award'. De ahí al puesto 9 y después al 5. Es, un año más, el restaurante español mejor situado en la lista The World's 50 Best Restaurants.

DiverXO (Madrid) 3ª posición

Noticias relacionadas

Dabiz Muñoz y su restaurante DiverXO ganan también una posición haciendo todavía más factible que un restaurante español repita en lo alto de la lista tras elBulli y El Celler de Can Roca. En 2019 el restaurante entraba en el puesto 75 de la clasificación. Tras subir 55 puestos en la edición de 2021 fue el 'Highest New Entry Award' entrando directamente a la posición 20 del Top 50 en 2022, y de ahí a la 4ª plaza. Muñoz anunció meses atrás que DiverXO se mudará en 2024 a las afueras de Madrid.

Asador Etxebarri (Axpe) 4ª posición

Bittor Arginzoniz es venerado por los amantes de la cocina de producto que practica en su Asador Etxebarri, convertido en punto de peregrinaje para todo aquel que encuentre mesa y pueda permitírselo. En las ediciones de 2020 y 2021 ocupó la tercera posición de la lista perdiendo tres posiciones en la edición de 2022. En esta de 2023 sube hasta el cuarto lugar. Etxebarri es un lugar de culto para los aficionados a la cocina a la parrilla, un santuario que se nutre de los mejores productos. Un chef y un restaurante normalmente ajenos a este tipo de premios y celebraciones.