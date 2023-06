Un matemático da la cifra exacta de dinero que necesitas al mes para ser feliz

Santi García Cremades, matemático y divulgador / Cuatro

¿Quién no ha dicho una vez que "el dinero no da la felicidad", añadiendo, posteriormente, "pero ayuda a vivir mejor"? Quizá no sea necesario ser millonario para ser feliz, aunque lo cierto es que lograr un cierto desahogo económico ayuda a dormir mejor.

En el programa de 'Cuatro al Día' con la periodista Ana Terradillos han querido hacer una entrevista sobre cuál debería ser la cantidad de dinero de la que deberíamos disponer al año para ser un español "medio feliz".

Para responder a esta pregunta, desde el programa, Ana Terradillos ha hablado con Santi García Cremades, un matemático, profesor y divulgador científico que hasta la fecha colabora con RTVE y Atresmedia.

Los gastos medios que tiene un español, esta es la teoría de Santi García

Para explicar la teoría en la que se basa Cremades, ha sacado una pizarra con "una pirámide que va creciendo". En esta pirámide el matemático resume las necesidades para ser felices. Una pirámide que va creciendo y que representa con diferentes letras. En este caso la F, la S, la R o la A.

Necesidades fisiológicas: corresponden a la F

Cremades ha señalado que "La F son necesidades fisiológicas":

Alimentos

Tener las necesidades fisiológicas mínimas cubiertas

El matemático ha afirmado que para cubrir estas necesidades básicas "cada persona necesita 250 euros mensuales como mínimo para cubrirlas".

Necesidades de seguridad: corresponden a la S

El hogar

Hacer una familia

Santi García ha afirmado que "las necesidades de seguridad tienen un gasto mínimo por persona que ya supera los 816 euros" unos datos que ha aportado basándose en un estudio realizado por la OCU.

Necesidades sociales: corresponden a la A

Amistades

Salir

Tiempo de ocio

Actividades

Las necesidades sociales son básicas y fundamentales, "tenemos unas necesidades sociales y nos gusta tener amistades, amores y salir", afirma el matemático y colaborador en algunas entidades. Estas actividades "requieren gastos de 355 euros al mes, datos del INE, por persona al mes", declaraba García Cremades.

Cuáles son las necesidades de tipo "R"

"Unas necesidades más difíciles de medir", según ha declarado el matemático.

"5% de realización personal y profesional. Si somos felices en el trabajo, también te ayuda a ser feliz y si eres feliz con tus relaciones, formación y creatividad, destinamos un 5% a esa felicidad", ha añadido el matemático.

Un español 'medio feliz' según García Cremades

Tras la teoría realizada por el matemático, el total es de 1.496 euros al mes por persona. "Estamos hablando de 18.000 euros al año aproximadamente a nivel individual, hablamos de unos 54.000 euros si tenemos una familia con un hijo y con dos hijos de 72.000 euros al año", sumaba Cremades.

Una cifra inimaginable para poder ser un español 'medio feliz',

¿Es fácil ser feliz en España?

El sueldo medio de los españoles es de 1.751 euros mensuales. Una cifra que ha aumentado, pero que, sin embargo, es insuficiente y menor a las remuneraciones que registran el resto de países que comprenden la Unión Europea.

Con el sueldo medio nombrado anteriormente al año saldría una cantidad total de 21.012 euros, una cantidad que daría para cubrir las necesidades propias de una persona, sin pensar en una familia.

Basándonos en la teoría del matemático, Santi García Cremades, es difícil ser feliz.