Las tendencias en la decoración del hogar suelen regirse por la moda, al igual que ocurre con el mundo de la ropa. A la hora de decorar nuestra casa, lo más importante es darle nuestro toque personal para adaptar los espacios y estancias a nuestros gustos y sentirnos cómodos. La decoración de tu hogar puede ser la parte más fundamental para que tu casa sea atractiva. Aunque a veces no se sabe realmente qué trucos utilizar para que la habitación esté bien diseñada y organizada. Se suelen cometer algunos errores que hacen que los espacios de nuestra vivienda no estén bien decorados del todo.

Tiktok es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial hoy en día. Todos los fieles a esta plataforma sabrán que mediante sus videos pueden entretenerse y descubrir sitios, lugares, recetas, bailes e incluso trucos que nunca habías pensado.

Y es que para todos los problemas que tenemos, no siempre sabemos la solución. Por ello, aplicaciones como tiktok quieren que los usuarios resuelvan todas sus dudas o sus inconvenientes gracias a sus videos. Gracias a uno de los videos de la plataforma, se distinguen varios tips para decorar tu habitación de la mejor manera posible.

Errores y soluciones

Cabecero

Lo que no hay que hacer es poner un cabecero que no sea del tamaño justo de la cama. Esto puede hacer que la imagen de la cama no sea muy proporcional, ya que estamos colocando algo más pequeño en lo que se refiere al tamaño de la cama.

O si quieres apostar por otra cosa, el tamaño del cabecero puede ser un poco más ancho. Aunque lo ideal es comprar un cabecero que se ajuste al tamaño exacto de la cama, así hará que la zona donde duermes esté bien decorada.

Cuadros

Los adornos en la pared también es una de las partes más importantes para decorar las distintas habitaciones. Para ello, la mayoría estamos acostumbrados a colgar cuadros en la pared con el objetivo de que tengan algo para llamar la atención. En el error que caen algunos es el de elegir cuadros muy pequeños en comparación con el cabecero. Pero lo que mejor queda en tu habitación es colocar tres cuadros justos encima del cabecero.

De esta manera, queda compensado y los cuadros tendrán el papel que se merecen.

Lámparas

La lámpara que tengamos también es un elemento clave a la hora de decorar nuestra habitación. Lo que recomiendan es no poner lámparas largas en techos bajos, ya que lo harán ver mucho más bajo y no queremos que provoque ese efecto.

Lo perfecto sería elegir una lámpara proporcionada al espacio para que, así, no dé la sensación de que la habitación es más pequeña de lo que es.