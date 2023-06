Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te acuestas sin cenar

3 Se lee en minutos Alexandra Costa



Alguna vez te habrás ido a la cama sin cenar y al día siguiente te habrás levantado con hambre. O no. Quizás habrás notado que has dormido mejor. O todo lo contrario. Acostarse sin comer afecta de diferente manera a cada persona. Por ello, los científicos han querido poner negro sobre blanco a lo largo de los años y hay estudios de todo tipo: algunos dicen que es bueno irse a dormir el estómago vacío y otros, en cambio, que es malo para la salud. Desgranamos las ventajas y desventajas de cenar justamente antes de dormir.

Para algunas personas, principalmente para aquellas que pasan todo el día fuera de casa, la cena es una parte esencial de su alimentación. Sin embargo, España es, con mucha diferencia, el país que más tarde cena de toda Europa. Mientras que en Noruega y Finlandia se empieza a cenar a las 16.00 horas, en la península se acostumbra a hacer entre las 21.30 horas y las 22.30 horas. Pese a las costumbres de cada país, realizar comidas sustanciosas antes de dormir podría alterar el organismo, ya sea para bien o para mal, según los expertos.

Ayuda a perder peso (de forma correcta)

Una de las ventajas de irse a comer con el estómago vacío tiene que ver con la pérdida de peso. Más allá de pensar que no comer es sinónimo de adelgazar, detrás de esta práctica hay una razón validada. "Cuando una persona come se desarrolla toda una serie de procesos metabólicos", precisó la doctora Sandra Hirsch, experta en nutrición humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, a 'BBC Mundo'.

"Se liberan hormonas en el proceso de absorción de alimentos. Por lo tanto, si yo como y me acuesto, esos mecanismos hormonales pueden tener impactos negativos en el organismo". En este sentido, la experta apunta que las comidas antes de acostarse pueden tener efectos en el aumento de peso y la obesidad. "Comer tarde puede inhibir la degradación de la grasa en el organismo, que es un proceso que se realiza habitual durante la noche. Esto puede llevar a que una persona que está tratando de bajar de peso tenga mucho más problemas para conseguirlo", afirma Hirsch.

Reflujo

Por contra, una de las desventajas de las comidas cerca de la hora de dormir son los síntomas de reflujo, señala la experta. Este trastorno causa que los contenidos estomacales retrocedan desde el estómago hacia el esófago, lo cual puede irritar el esófago y causar acidez gástrica, náuseas e indigestión, entre las dolencias más comunes.

"Si uno come y se acuesta, no alcanza a vaciar el estómago. El estómago queda lleno y, si la válvula gastroesofágica está alterada, la comida va a subir". Por eso, comenta la doctora Hirsch, se recomienda que a las personas que ya sufren reflujo que no coman antes de acostarse alimentos que retarden el vaciamiento gástrico, como las grasas.

Problemas cardíacos

De acuerdo con un estudio que presentó en 2016 en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, consumir alimentos en la noche tiene un impacto significativo en la presión arterial. Hasta el punto que la investigación concluyó que cenar después de las 19 horas puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardiaco. Este estudio precisó que es normal que descienda la presión arterial durante la noche, una situación que se ve afectada al comer antes de acostarse.

Cuando esto sucede, el organismo permanece en estado de alerta, lo cual estimula la producción de hormonas del estrés, así como adrenalina y alteraciones del ritmo cardíaco, según la investigación liderada por la doctora Ebru Ozpelit, profesora de cardiología de la Universidad de Dokuz Eylul (Turquía). De esta manera, la experta sugirió lo siguiente: "Debemos tener un desayuno fuerte, y no saltarnos el almuerzo. Después, debemos tomar una pequeña cena y esta no debe ser después de las 7 de la noche.

¿Sueño reparador?

Hay quién duerme mejor cuando come poco y casi no toma alimentos, lo que sería un ayuno intermitente durante, por lo menos, ocho horas. Respecto a este estilo de alimentación, hay teorías que lo tumban. Ir a la cama sin comer o con hambre puede provocar lo contrario, que se duerma menos. Además, esta tesis defiende que el cuerpo rompe los músculos para obtener energía cuando está privado de nutrientes durante varias horas.

Teniendo en cuenta estos estudios y teorías, lo más recomendable y saludable es que el momento de la cena sea dos horas antes de irse a dormir, así el cuerpo podrá concentrarse en un sueño reparador, en lugar de estar trabajando en los carbohidratos y metabolizando grasas, coinciden los expertos.