Esto es lo que se conoce de los nuevos Like a Dragon Gaiden y Like a Dragon: Infinite Wealth

Durante el evento digital RGG Summit Summer 2023 de Ryu Ga Gotoku, el estudio mostró nuevas imágenes de ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ y ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, además de nuevos detalles de la historia y declaraciones de los desarrolladores.

Like a Dragon 2

‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ es una secuela directa de ‘Yakuza: Like a Dragon’, en la que una inesperada cadena de eventos embarca a Kasuga Ichiban y Kazuma Kiryu, dos exyakuza legendarios, en una aventura como ninguna otra en la que ambos serán protagonistas jugables. En su primera entrega, el juego nos invita a controlar los designios de Ichiban Kasuga (interpretado por Kaiji Tang), un miembro de la yakuza que está a la caza de la verdad tras ser misteriosamente traicionado por su clan después de cumplir voluntariamente una condena de 18 años de prisión por un crimen que no cometió. Todo con el fin de proteger a su patriarca y figura paterna, Masumi Arakawa (interpretado por George Takei).

Por el camino se topa con un elenco de personajes entre los que se incluye un deshonesto policía (interpretado por Andrew Morgado), la antigua enfermera Nanba (interpretada por Greg Chun) y Saeko (interpretada por Elizabeth Maxwell), una anfitriona con una misión. No pueden faltar diversos minijuegos en la ciudad, entre los que se incluyen las carreras de karts, jaulas de bateo, recreativos arcade y karaoke, entre otros.

Fingir tu propia muerte

Cambiando de vertiente, ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ sigue la historia de Kazuma Kiryu, que usará el nombre en código "Joryu". Este antiguo yakuza fingió su propia muerte y abandonó su nombre para proteger a su familia. Ahora, una persona misteriosa vuelve a meterle en problemas, por lo que debe dejar de esconderse. La entrega promete emocionantes misiones secundarias que nos llevarán a un duelo épico que se desarrolla en Sotenbori y Yokohama. Esta clásica aventura de acción de alto octanaje de RGG arroja luz sobre la perspectiva de Kiryu tras los acontecimientos de ‘Yakuza 6: The Song of Life’ que conducen a ‘Like a Dragon 8’. Se lanzará el 9 de noviembre de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. ‘Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ saldrá a la venta en las mismas plataformas, pero su puesta de largo no se espera antes de 2024.

RGG Summit Summer 2023