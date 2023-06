La reseña homófoba de un cliente: "Mi mesa la atiendes como varón"

La reseña de un cliente que no tiene ni pies ni cabeza: “Nos atendió un muchachito bastante amanerado” / Pexels

Cuando los clientes redactan una reseña sobre su experiencia con el servicio que han recibido en un bar o restaurante, lo habitual es que muestren su opinión sobre el precio, la comida o el trato que han recibido por parte de los empleados. Como en otros ámbitos, muchas de ellas incluyen valoraciones nada constructivas que, en ocasiones, indignan a aquellos que las leen.

La cuenta de Twitter, 'Soy Camarero' —@soycamarero— se dedica a publicar en dicha red social las injusticias que sufren todos aquellos que trabajan en hostelería: ofertas de trabajo con condiciones abusivas, reseñas de clientes completamente injustos y situaciones de este calibre. En esta ocasión, han levantado un gran revuelo por el comentario que un cliente hacía sobre el camarero que le atendió en un restaurante.

La opinión del cliente

Al comienzo de su crítica, todo parece normal: "El lugar es precioso, la comida bien", comenzaba a explicar el cliente. Continuaba comentando su opinión sobre la relación calidad-precio: "Creo de hecho que está un poco sobrevalorado en cuanto a este ítem, pero rico normal, los precios muy bien, no te cobran nada ridículo, la carta de vinos no coincide con las etiquetas que tienen en stock realmente y además es bastante acotada, más aún si consideramos que es un restaurante especialista en pastas”.

Hasta ese punto, parece una crítica respetable que se limita a comentar sus impresiones sobre el restaurante. Sin embargo, la indignación de los usuarios llegaba cuando el cliente en cuestión hacía una puntualización sobre la forma de ser del camarero de lo más desagradable y homófoba.

La reseña del cliente que ha indignado a las redes sociales / Vía Twitter @soycamarero

"En mi mesa atiendes como varón si te tocó ser varón"

El comentario continuaba con lo siguiente: “Nos atendió un muchachito bastante amanerado (de su vida que haga lo que quiera, pero mi mesa la atiendes como varón, si te tocó ser varón, entiendes)". Ante tal homofobia, los usuarios de Twitter han mostrado su enfado por las palabras del cliente, que no consideran para nada justificables. De hecho, la propia cuenta que publicaba la imagen de la reseña añadía: “A él le tocó ser gilip...s y asumió el papel a la perfección”.

Por si no parecía suficiente, añadía: "No sabía servir el vino, casi me rebasa la copa, el resto las serví yo mismo, ya que era mejor así, lo sirvió en las copas de agua”. El tuit, que suma ya más de 300 mil reproducciones, agrupa una larga lista de comentarios donde los usuarios de la red social se muestran indignados con las palabras del hombre.