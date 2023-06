Revoluciona Twitter con su historia de amor: así conoció a su novio en Granada

Una pareja camina por la calle. / David Castro

Las redes sociales son un ámbito y un lugar para todo, donde noticias, historias y reclamos tienen lugar. Siempre hablamos de las situaciones que se crean en redes sociales a modo de protesta sobre temas concretos como puede ser las injusticias que tienen lugar en el mundo de la hostelería.

Sin emabrgo, hoy hablaremos de un caso que se ha viralizado en twitter de una historia de amor que empezó de la forma más particular posible.

Historia de amor de Marina y Alberto

Cuando algo llama la atención en redes se hace viral de forma muy rápida y la gente empieza a comentar sobre lo publicado. Eso es lo que ha pasado con una historia de amor que ha publicado una usuaria en su cuenta de twitter. Es la historia de Marina y Alberto que ha generado cientos y cientos de respuestas donde la gente ha comentado y miles de likes y reacciones al tuit.

Tal y como aporta Marina en sus redes sociales, su historia de amor comenzó en Granada, tal y como ha confesado a NIUS. Ella trabajaba en la ciudad de relaciones públicas y Alberto, el desconocido que ahora lleva varios años siendo su novio, era estudiante y se había mudado a Granada para ello desde la ciudad de Huelva.

El encuentro se dio cuando Alberto le pidió a Marina una entrada para una fiesta. “Nos vimos en persona para venderle unas entradas y me quedé loquísima”, confiesa en el hilo que ha subido contando la historia.

"Cuando se fue le dije a mi amigo 'qué guapo es'", confiesa en redes sociales. Después de confesarselo al amigo, este le dijo que le hablara. Marina confiesa qeu le habló, "oye sé que no viene a ucento pero me has parecido súper mono".

El mensaje de Marina fue el principio de la relación que llevan hasta ahora. Una relación que lleva ya cuatro años y en la cuál ha confesado en su red social "estamos viviendo juntos".

nos vimos en persona para venderle unas entradas y me quedé loquísima, cuando se fue le dije a mi amigo “qué guapo es” y me dijo que le hablara, le mandé un “oye sé q no viene a cuento pero me has parecido súper mono”. y ahora llevamos casi 4 años y estamos viviendo juntos ☺️ https://t.co/P83xuZJ5Jq pic.twitter.com/Grbp0Tslgc — rayomcqueen⚡️ (@mxrzny) June 18, 2023

Su tuit ‘viralizado’ acumula más de 25,2 millones de cuentasd alcanzadas, más de 28.000 me gusta. También más de 760 citas con usuarios de España y Latinoamérica que han compartido cómo conocieron a su pareja. En NIUS recogemos algunas de estas particulares historias.