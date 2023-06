¿Qué haces cuando pides un plato en un restaurante y te traen esto? Se abre disputa

Un pelo en un plato servido de un restaurante / TripAdvisor

Muchas veces callejeamos por sitios nuevos para descubrir nuevos locales donde comer. Es algo muy usual en nuestro país. Muchas veces solemos irnos a sitios donde encuentres un mejor aspecto, por lo menos a simple vista y dejamos de entrar a algunos donde no prime tanto la buena impresión de primeras.

Sin embargo, otras veces damos un voto de confianza y entramos en cualquier sitio que no conozcamos. No es habitual, pero seguro que te ha pasado.

Seguro que te ha pasado más de una vez

Llegas al restaurante y pides un plato que se te apetece, coges el cubierto y comienzas a comer hasta que te das cuenta de que hay un pelo. ¿Qué haces, lo apartas y sigues comiendo o pides que te cambien el plato?. "Alguna vez se me han quejado y lo que se suele hacer es cambiar el plato o vaso y listo", explica Jesús Soriano, conocido por el perfil @soycamarero, desde el que difunde todo tipo de situaciones relacionadas con su profesión. "Pero yo nunca me he quejado. Soy de los que lo apartan, limpian un poco y a seguir".

Realizan una encuesta en redes

Desde la Ser, han hecho una encuestas en redes sociales donde han querido preguntar sobre qué haces cuando te encuentras este tipo de situaciones al ir a comer a algún local. La encuesta se ha enfocado de esta forma: "Estás en un restaurante, eliges la comida, te la traen... y descubres que hay un pelo (no tuyo) en el plato. ¿Qué haces?. Las opciones que se han planteado en la encuesta son las siguientes:

Lo aparto y me lo como

¡Argh! Que traigan otro

Fijo que traen el mismo

Informo a @soycamarero

Respuestas en redes sociales

De entre todas las respuestas planteadas, el 53% de las respuestas de un poco más de 5.000 personas de participantes, corresponde a "Lo aparto y me lo como".

Estás en un restaurante, eliges la comida, te la traen... y descubres que hay un pelo (no tuyo) en el plato. ¿Qué haces? Planteo algunas opciones, pero os leo en comentarios 👇 — Carlos G. Cano (@cgcano) June 7, 2023

¿Tú que harías o qué haces si ya te ha pasado? Por cuestión de higiene son muchos los que piensan que se debería cambiar por otro. Tras la encuesta se ha dado lugar a varias disputas donde dependiendo de qué hayan pedido de comer piden que le cambie el plato o no.

Depende del plato, si es en una sopa (o cualquier cosa de cuchara) pido otra, si es encima de unas patatas, un filete o similares, lo aparto y sigo con el plato... Así que supongo que depende del plato y de la profundidad del hallazgo 😂 — Aloña Fdez Larrechi (@Anade) June 7, 2023

"Ahora que lo pienso, pediría otro plato, diferente, no el mismo menú, porque de una van a la cocina, le sacan el pelo m, re ordenan la comida y me la traen. Así que mejor pedir otra cosa".