Cuánto cuesta comer en el mejor restaurante del mundo

El restaurante 'Central' del chef peruano Virgilio Martínez se ha coronado en el Palau de Les Arts en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, como el mejor restaurante del mundo durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', seguido de los españoles 'Disfrutar' (Barcelona) y 'DiverXO' (Madrid).

En concreto, 'Central' ha tomado el relevo del danés 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed, que se coronó como el mejor en 2022 y que este año ha entrado a formar parte en los 'Best of the best', el hall of fame de la lista, donde están presentes los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca.

'Central', elegido también como el mejor restaurante de América Latina por '50 Best Latam', se ha alzado con el galardón al mejor restaurante del mundo, ascendiendo del segundo puesto al primero en solo un año. Al frente de su cocina se encuentra el chef Virgilio Martínez, que se ha erigido en el mejor representante de la nueva generación de chefs peruanos, impulsando la difusión de la gastronomía peruana.

De esta forma, el segundo mejor restaurante del mundo es para 'Disfrutar' de Barcelona de los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que sube una posición y se hace con el galardón de mejor restaurante de Europa, mientras que 'DiverXO', del cocinero madrileño Dabiz Muñoz, gana una posición al situarse en la tercera plaza del ranking.

Un prestigioso ranking que cuenta con hasta seis restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, demostrando de nuevo que la gastronomía del país sigue entre las más prestigiosas del planeta. Diverxo (Madrid, 3º), Disfrutar (Barcelona, ), Etxebarri (Axpe, Guipúzcoa; 4º), Quique Dacosta, (Dénia, 20º), Elkano (Guetaria, 22º) y Mugaritz (San Sebastián, 31º).

El coste de comer en el mejor restaurante del mundo

En el recién coronado como mejor restaurante del mundo podemos encontrar un total de cuatro menús que van desde los 263 euros (1.045 PEN) a los 314 euros (1.250 PEN), y tres opciones de maridaje desde los 55,92 euros (222 PEN) hasta los 130 euros (518 PEN).

El menú Experiencia Territorio en Desnivel lo definen como "un trayecto a través de 12 ecosistemas de nuestro territorio", mientras que del menú Creatividad del Día aseguran que es un nuevo viaje al día.

En cuanto a la opción Experiencia Mundo Mater confiesan que es la manera de explorar 14 ecosistemas del mundo Mater, y el menú Creatividad Mundo es un viaje por 14 alturas.

En cuanto al maridaje podemos optar por Terroir Vinos del Mundo, Eqiulibrio Mater: Fermentos, Destilados y Vinos de Sudamérica y Experiencia y Sentidos (sin alcohol): Néctares, Infusiones y Extractos con productos Mater.