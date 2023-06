Interior de una peluquería. / Pablo Solares | PIM

Hoy en día, se pueden hacer toda clase de innovaciones, hasta en el pelo. Los clientes ya no buscan cortarse el pelo o teñirse simplemente, sino que van más allá. Algunos de peinados pueden parecer demasiado raros o atípicos, pero también pueden considerarse de lo más original. Además, ahora cada peinado que sea diferente a lo que ya se ha visto, puede llegar a todo el mundo, gracias a las redes sociales. Con Instagram, TikTok e incluso Twitter te puedes enterar de los peinados más originales y extraños que se han visto nunca e incluso copiarlos si te han convencido.

De lo más extravagante

Dani Mateo, periodista y presentador del programa de Zapeando, ha incluido en uno de sus programas los mejores vídeos de los peinados más peculiares encontrados en redes. A los cuales se ha referido el presentador como de los "más excéntricos". Un peluquero chino ha experimentado con muchos de sus pacientes los peinados más extravagantes que se pueden encontrar. Alguno de estos es un peinado con un nido de pájaros encima de la cabeza. Incluso en el video se puede observar como el peluquero pone dos pájaros en este nido de pelo del cliente.

Otro de los más famosos, ese peinado con el que te puedes servirán vaso de coca cola. Algo que nadie nunca había podido pensar. Pero no acaba aquí, hay otro de los más rarunos que se hace un chico joven en el que toda su cabeza está llena de dibujos. Aunque este no es de lo más extravagante que has podido ver. Uno de los menos esperados es que el pelo pueda servir de recipiente de comida. Este es el caso de uno de los peinados del peluquero más atípicos en el cual, con el pelo, crea una especie de cuenco e incluye nachos o patatas dentro.

El peluquero, con la comida, da un paso más y hace un nido de pelo en el que introduce un plato en el que hecha comida dentro. Lo que significa que con este peinado tu plato típico favorito puede estar en tu pelo. Aparte, otra de las especialidades del profesional es hacer dibujos de todo tipo, desde una pareja en la parte de la nuca, hasta círculos grandes y azules distribuidos por toda la cabeza.

Además, de jugar con comida y dibujos, otro de los clientes decidió arriesgarse con el peinado de una figura en relieve y en 3D de una pareja de enamorados de la mano, hecha con su propio pelo. Nunca se había podido pensar que este tipo de peinados pudieran resultar tan eficaces, pero gracias a este peluquero chino y a su imaginación, los videos de sus peinados se han convertido virales en varias redes sociales.