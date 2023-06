Si te vas de vacaciones y te preocupa que tus plantas se queden sin agua, este truco te interesa

Con este sencillo método, no hace falta que dejes a nadie a cargo de regar tus plantas cuando estés fuera. / FREEPIK

2 Se lee en minutos H.G.



Las plantas, aunque no sean seres animados, también tienen vida. Por eso, si no las cuidamos, terminarán muriendo. El problema es que no siempre disponemos del tiempo necesario para estar pendientes de ellas. La tarea de regalarlas constantemente a veces se nos complica, y tenemos que tirar de alguien que nos ayude.

No siempre es la mejor solución, por lo que te venimos a contar el truco que se está haciendo viral en Tiktok y por el que podrás mantener tus plantas con agua mientras no estás en casa -y por bastante tiempo-.

El truco de TikTok para regar las plantas en vacaciones

Basta con conseguir los siguientes elementos: una cuerda de macramé, un taburete, y una olla. Parece increíble, pero no lo es. Una vez que nos hemos hecho con todo, tan solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Colocamos la olla encima del taburete, asegurándonos de que esta queda por encima del nivel al que estén las plantas. Esto es muy importante, porque si no el agua no drenará. Llenamos la olla de agua hasta arriba. Introducimos un extremo de la cuerda en el agua, y el otro en la tierra de las plantas que queramos mantener hidratadas. Asegúrate de que el extremo de la cuerda llegue al fondo de la olla.

Y listo, el agua irá drenándose desde la olla a la tierra y le aportará la cantidad justa de agua que necesitan para sobrevivir durante, al menos 10-15 días (dependiendo del tamaño de la olla, de las plantas en cuestión y de las condiciones ambientales de tu hogar).

Cáscaras de huevo, el aporte de nutrientes ideal

Se trata de un método popular que se utiliza para aportar nutrientes adicionales a la tierra y fortalecer las plantas. Las cáscaras de huevo contienen calcio, magnesio y otros minerales que son beneficiosos para el crecimiento de las plantas. Al triturar las cáscaras y agregarlas al suelo o al compost, se liberan gradualmente estos nutrientes a medida que se descomponen.

Noticias relacionadas

Además de aportar nutrientes, las cáscaras de huevo también pueden ayudar a prevenir problemas como la podredumbre de la raíz. Alrededor de las plantas, las cáscaras trituradas forman una barrera que evita que los caracoles y las babosas se acerquen, ya que estos animales no pueden deslizarse sobre la superficie rugosa de las cáscaras.

Para utilizar las cáscaras de huevo en tus plantas, puedes triturarlas en pedazos pequeños y esparcirlos alrededor de la base de las plantas o mezclarlos con el sustrato antes de plantar. También puedes agregar las cáscaras de huevo trituradas al compost para enriquecerlo con nutrientes.