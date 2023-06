El montaje de un fotógrafo que se ha hecho viral en redes

Montaje de fotografías / Twitter @James Fridman

Todos cuando vamos a algún destino, lo normal es hacerse fotos para tener el recuerdo o para subirla a redes, aunque no siempre, y de hecho, la mayoría de las veces, no salen como esperamos. Puede salir gente detrás, que nuestra pose no sea la mejor o que haya algo en la calle que te arruine la imagen. Esto es lo que le ha pasado a una chica mientras posaba en la plaza Reina de Valencia, donde quiso tener un recuerdo de su visita a la ciudad española que no salió como ella pretendía.

Se hace viral en redes

Noticias relacionadas

La fotografía de Sara Vos tuvo un impresvisto con el que ella no contaba. Y es que una montaña de basura estaba a su alrededor y hacía que la foto de la usuaria no quedará como ella quería. Entonces, le pidió a su fotogtráfo James que le hiciera un montaje con la intención de eliminar esos elementos que afeaban la imagen. El fotografto ha compartido en su cuenta de Twitter el antes y el después del montaje de la foto. En las fotos se puede ver la diferencia entre la primera foto que es la editada donde no se ve nada alrededor aparte del monumento y en la segunda foto donde se puede ver la foto original con bolsas de basura alrededor.

Lo que ha ocurrido esque esta edición ha sido aplaudida en redes sociales e incluso viral. Esto se puede ver en la reacción de los usuarios comentando: "Fabuloso" o "gran trabajo" refiriéndose al buen trabajo de James. El montaje de la chica está dando vueltas por las redes y ha sido un nido de memes. El tweet de la cuenta de James cuenta con casi 280.000 likes y 30.000 retuits y varias cuentas de esta red social han publicado la misma fotografía.