Acude al hospital por un resfriado y terminan ingresándole para amputarle las piernas

Un hombre escocés de 34 años, llamado Mathew James Hicks, es el protagonista de esta increíble historia. A finales del mes de marzo, comenzó a presentar síntomas como fiebre, que decidió tratar con paracetamol creyendo que se trataba de un simple resfriado o gripe.

A pesar de ello, su estado de salud emperó y empezó a sentirse aturdido, por lo que, su mujer decidió llamar a los servicios sanitarios, que le trasladaron al Hospital Aberdeen Royal Infirmary.

Aunque el creía que se encontraba bien, el primer diagnóstico mostraba unos sintomas bastante severos: sepsis, estreptococo A y neumonía en el pulmçon derecho, según explica 'La República'.

