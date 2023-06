Imagen de la mesa de un restaurante. Pexels

Las reservas en los restaurantes cada vez son más comunes, ya que su objetivo es evitar overbooking a la hora de reservar mesa. Lo que ocurre es que, a pesar, de las reservas, hay varios clientes que deciden no cumplirlas y peor aún, no avisan al restaurante. Esto es lo que ha sufrido el restaurante Topik, de Barcelona, el cual envió a un cliente un mensaje por WhatsApp preguntando y queriendo confirmar su reserva de una mesa para seis personas, pero este ni contesto y mucho menos, se presentó.

En su cuenta de Twitter, ha publicado el pantallazo de la conversación en la que preguntan: "Buenas noches, soy del restaurante Topik. Tenéis reserva para seis, ¿verdad?". El cliente, sin embargo, nunca respondió. Por lo tanto, como enfado y como respuesta del restaurante, quiso anunciar lo siguiente por redes: "Para que personas como Héctor no nos dejen tirados, con una mesa de seis, un viernes noche, a partir de esta semana abriremos un sistema de reservas online, con condiciones de reserva", "Quien valore nuestro trabajo, lo entenderá quien no, no somos su lugar".

La cosa está en que lo ideal sería cobrar por cancelación si no se hace por motivo justificado, ya que es la única opción de que los clientes se tomen en serio, que si reservan una mesa, y no pueden acudir, tienen que informar. Ante la situación, Chicote, subrayó: "Pero mucha gente, y repito, mucha gente, reserva en 6, 7, o hasta 8 restaurantes en el mismo día y mismo turno. Luego solo van a uno y a los demás… que les jodan".

Entre otras respuestas, el cocinero afirmó lo siguiente: "Lo que me gustaría que se entendiese es que esta 'política de cancelación' no es una manera de facturar a cambio de nada, sino la única salida que nos queda para defendernos de quienes no aprecian, valoran o respetan nuestro trabajo".