Still Wakes the Deep: Descubre el terror narrativo ambientado en una plataforma petrolera

El estudio Chinese Room ha presentado su nuevo proyecto, un videojuego narrativo de terror cósmico que promete ser bastante intenso. Se trata de ‘Still Wakes the Deep’, que también ha ofrecido un primer vistazo a su propuesta, la cual combina una ambientación cerrada con momentos de auténtico terror. La historia se enmarca en el mes de diciembre de 1975 en la plataforma petrolera “Beira D”, localizada en alta mar en Escocia.

Sobrevivir a la plataforma

La entrega invita al jugador a controlar a un empleado de la instalación que debe sobrevivir a un período de tormenta y bajas temperaturas. Sin embargo, este no es el único peligro del que debe ocuparse, ya que todas las líneas de comunicación con el continente han sido cortadas y no hay forma de salir. Para empeorar más las cosas, un "horror inimaginable" se ha quedado encerrado con él y dependerá de sus acciones sobrevivir o morir en el intento.

La jugabilidad se presenta bajo perspectiva en primera persona y, entre las acciones asociadas, el jugador tendrá que atravesar pasillos inundados, operar la maquinaria, trepar y correr, todo mientras intenta sobrevivir, localiza y ayuda a otros miembros vivos de la tripulación.

Sinopsis

“Corre para escapar de la aterradora y extraña entidad que asedia la plataforma. Es consciente de ti y te necesita... Trepa, escóndete y nada a través de pasillos estrechos y retorcidos por cubiertas de hierro azotadas por furiosas tormentas. Busca a la tripulación y ayúdalos a sobrevivir: alguien está atrapado en la cocina; otro necesita que restablezcas la energía, y algo extraño está pasando a tu jefe. A pesar de todo, solo rezas para escuchar la voz de tu hija por última vez.”

A la atractiva propuesta se suma el hecho de que The Chinese Room, tiene experiencia en la creación de videojuegos inmersivos como ‘Amnesia: A Machine for Pigs’, ‘Everybody's Gone to the Rapture’ y ‘Dear Esther’. Es decir, títulos que implican mucha exploración, una misteriosa historia que se despeja poco a poco y atmósferas opresivas. Para tener muy en cuenta, ‘Still Wakes the Depp’ se lanzará para Xbox Game Pass, PC Game Pass PC, y consolas Microsoft en algún momento no especificado en 2024.

