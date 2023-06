Las reseñas se ceban con la "malafollá" del dueño de un bar: "Tiene menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda"

Varias reseñas negativas critican al dueño de un establecimiento por su mal trato. / FREEPIK

2 Se lee en minutos H.G.



La máxima de 'el cliente siempre tiene la razón', paradójicamente, no siempre es cierta. O no debería serlo. Y más en la era de las reseñas en Internet, donde cualquiera puede verter su opinión y sus críticas sobre un local con total impunidad. Pero cuando muchos clientes parecen coincidir en una misma opinión, lo más probable es que sí que tengan la razón.

Es lo que sucede con uno de los últimos casos difundidos por la cuenta de Twitter Soy Camarero se esfuerza a diario por destapar y denunciar las malas prácticas en el sector de la hostelería, desde las abusivas condiciones laborales de muchos empresarios a los comentarios más indignantes de los clientes, pasando por los episodios de camareros y trabajadores poco profesionales.

En dicha publicación, esta cuenta justiciera saca a la luz una serie de reseñas negativas recibidas por un establecimiento que coinciden en señalar que su propietario no es la persona más agradable y educada del mundo. "¿Os podéis creer que me dan ganas de ir a tomar algo a ese bar ya solo por curiosidad? Jajajaja", afirma este conocido tuitero.

El mensaje viene acompañado de una serie de capturs de pantalla de las reseñas de los clientes y sus respectivas respuestas por parte del dueño del local. Ningula de las cuales tiene desperdicio para el observador neutral.

"Si este hombre sabe lo que es la educación, no la ejercita", empieza fuerte el primer comentario. "Malafollá, sieso, maleducado. A ver si la leche que se le agrió es culpable de su malafollá. Con este carácter no se puede estar a cargo de un negocio. No vovleré", añade. A lo que el susodicho responde, haciendo gala de un verbo florido, lo siguiente: "Impresentable, maleducado, chorizo, no vaya usted a locales públicos, SINVERGÜENZA!!".

La siguiente reseña sigue una línea parecida, aunque con el añadido de que la afectada es una mujer embarazada: "Camareras pésimas, con trato malísimo, estoy embarazada y me he llevado un mal rato porque me han faltado el respeto", lamenta la mujer.

Una vez más, el hostelero se acoge a una supuesta falta de vergüenza: "Cómo se puede ser tan sirvengüenza!!", replica. "Mentira cochina, a usted le atendieron sobradamente bien, lo que no cuenta es 'cómo se escoció' al mostrarle la verdad y encima ni le cobraron nada", añade sin que nadie sepa bien a qué se refiere con "mostrarle la verdad". "Es usted una amargada y una embustera, ala! Y buen parto!", remata.

Estos son solo un par de ejemplos, pero la lista de clientes descontentos con la supuesta bordería y mala educación del dueño de este local es larga y prolija. "Si pudiera poner estrellas en negativo, lo haría", afirma otra mujer. "Tiene menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda", añade con sorna otro cliente. Todas ellas con su correspondiente respuesta agresiva y faltona.