El método de las perchas que arrasa en TikTok: deberías probarlo

Perchas en un armario

Es momento de sacar las sandalias y guardar los abrigos. También resulta conveniente aprovechar para replantear el orden en casa y, siguiendo los consejos de especialistas en organización como la famosa Marie Kondo (por mucho que ahora se haya retractado de alguna de sus enseñanzas), el cambio de armario es una oportunidad para retirar todo aquello que no hayas usado, lo que esté viejo, pasado de moda... Es la única forma de que no acabe un armario más bien como un trastero en el que, por mucho que coloques y recoloques la ropa, no hay forma de mantenerlo a raya.

Truco de las perchas

Pero si eres de esas personas a las que les cuesta tirar, hemos encontrado en TikTok un truco tan sencillo como efectivo que se ha hecho viral. En las cuentas @martstips y @huele.a.limpio explican cómo colocar las perchas de tal forma que te ayudarán a decidir qué prendas puedes (y debes) retirar y donar. La idea es colgarlas todas con el gancho del revés (en casi todos los tipos de perchas es fácil darle la vuelta) y girarlo luego cuando las uses. De este modo al final de temporada sabrás qué prendas no te has puesto ni una sola vez y deberán pasar a otra persona que las aproveche más. ¿Sencillo, no? A veces las cosas más simples son las más efectivas.