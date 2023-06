Una farmacéutica habla sobre una clienta caradura: "No os imagináis como están las gafas"

Logo Farmacia / Pexels

2 Se lee en minutos D. M.



Las redes sociales en el último tiempo se han convertido en un espacio de entretenimiento, pero también un lugar para contar historias. Pero, todo tipo de historias. Y es que cada vez se ven más cuentas en las que los usuarios confiesan historias personales que les suceden por ejemplo en su puesto de trabajo. Así ha sido el caso de una farmacéutica muy popular en TikTok que acumula más de 300.000 seguidores. La usuaria se llama @its.noeliafarma y ha dejado a cuadros a muchos de sus seguidores después de contar lo que un cliente le llevó al local y la surrealista petición que le hizo.

La historia con una clienta en la farmacia

"Viene una persona y me dice que las gafas que le he vendido están defectuosas. Y yo: ¡Anda! ¡No me digas!. Yo pensando: 'Pues mira, se las llevaría hace poco y se le habrá salido un tornillo o algo de la gafa", empieza relatando. La farmacéutica subraya que esa persona le llevó allí las gafas, que muestra en el vídeo: "Resulta que la gafa, que tú las ves así, le falta...". Y lo que le falta, como se ve en las imágenes, es ni más ni menos que una patilla.

"¡Pero cómo me traes unas gafas así!", exclama antes de aclarar: "Esta persona no me lo estaba exigiendo, pero lo estaba sugiriendo. Una devolución. Conclusión: que miré cuándo se había llevado las gafas y era en enero".

En el final del vídeo ha lanzado la pregunta al aire a sus seguidores sobre qué creía que había hecho. ¿Se la habrá cobrado o le habrá dado otra nueva?.

Los comentarios en las redes sociales

El vídeo ha generado que cientos de personas comentasen la publicación de la farmacéutica. "Espero que se la hayas cobrado". Otro, irónico, escribe: Lo mismo solo tenía una oreja y ahora le han puesto un implante y se ha dado cuenta de que le falta una patilla", son los comentarios graciosos que se han generado tras esta publicación.

Además, otros han aprovechado no solo para comentar el vídeo de la tiktoker, sino para contar otras situaciones parecidas que habían vivido ellos también. Uno de los usuarios comentaba, "Yo vi un tío con un hueso de jamón 5J y pidió que le dieran otro porque le salió malo y que lo tuvo que gastar porque no le quedaba otra porque era para un evento".

Muchas veces las personas son un poco caraduras en algunos aspectos y lo que pretendía esta señora es un gran ejemplo. Seis meses después apareciendo en la farmacia sugiriendo que le cambiara la gafa por otra nueva, ya que no tenía una de las patillas, insinuando que la gafa había venido sin ella.