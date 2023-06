Cyberpunk 2077: la esperada expansión Phantom Liberty anuncia fecha de lanzamiento

Videojuegos

‘Phantom Liberty’, la primera gran expansión de ‘Cyberpunk 2077’ ya tiene planes de lanzamiento, y los ha confirmado, nada menos, que el propio Keanu Reeves durante el Xbox Games Showcase 2023, el evento anual celebrado para repasar las novedades de la división de videojuegos de Microsoft.

La expansión se lanzará el 26 de septiembre de 2023 para Xbox Series X|S y PS5, ya que las versiones del juego para Xbox One y PS4 no admitirán más contenido nuevo. Sobre lo anterior, también vale la pena recordar que el paquete de expansión no funciona de modo independiente, es decir, para jugar debes tener el juego comprado en tu biblioteca.

Idris Elba se suma al elenco

En paralelo, CD Projekt RED, también ha presentado algunos elementos relacionados con la historia y entornos de ‘Phantom Liberty’ a través de un tráiler donde se deja patente que continuaremos controlando a V, aunque la trama también trae de vuelta al personaje de Johnny Silverhand, interpretado por Reeves, y a un agente veterano llamado Solomon Reed, cuyo papel desempeña Idris Elba (Thor).

Según la sinopsis oficial, V, todavía afectado por un chip Relic que lo devora lentamente, se ve envuelto en una conspiración, con elementos sombríos de la (totalmente nueva) Pacific Combat Zone, compitiendo para matar al presidente de los nuevos Estados Unidos. Nuestro personaje estará guiado por el recién llegado, Songbird, que parece tener el mismo nivel de acceso a su cabeza que Johnny Silverhand, apareciendo y desapareciendo gradualmente.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Trailer

Un thriller de espías

"Asume una peligrosa misión de espionaje e intriga para salvar al presidente de los Nuevos Estados Unidos" en el distrito de Dogtown, sellando alianzas, haciendo nuevos enemigos y entrando en una red de intrigas. A todo esto, hay que sumar una mecánica de juego "totalmente nueva", al igual que un conjunto completo de misiones principales y secundarias para el título de rol de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en la megalópolis de Night City, donde controlas un carismático personaje envuelto en una lucha por su supervivencia.