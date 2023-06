Si tienes un casete de este grupo de rock puede valer hasta 1.000 euros

Según Nielsen Music, el negocio de las cintas ha crecido un 95% en Reino Unido y un 23% en Estados Unidos. / Pixabay

El mercado de segunda mano, está experimentando un auge en nuestro país en los últimos tiempos. Y ya ha saltado en el ámbito de la música.

Si te gusta la música y acumulas vinilo o casetes en casa, es posible que tengas una oportunidad de ganar un dinero extra. El mercado de segunda mano de estos formatos ha experimentado un interesante crecimiento en los últimos años. En algunos ejemplares pueden revalorizarse considerablemente, especialmente si se trata de piezas únicas.

Colecciones y piezas únicas

El mercado de segunda mano de coleccionistas de música, los discos originales de determinados grupos o cantantes pueden tener un alto valor. Si aún está en buen estado, tiene caja original y la portada original puede tener aún más valor.

Las rarezas, como algunas ediciones limitadas, pueden hacer que muchos estén dispuestos a pagar sumas más que considerables por tener en su colección una pieza única.

Cintas extrañas de grupo como Nirvana o Metallica, como aquellas que se enviaban a las discográficas con maquetas de los discos grabados, se pueden pagar muy bien en el mercado de segunda mano. Pero, hay un grupo y un disco que se llevan la palma en el coleccionismo de cintas de música.

La banda por la que podrás tener un sueldo extra

Se trata de un lanzamiento especial en alta fidelidad de un casete de la icónica banda de Pink Floyd y The Dark Side of The Moon, publicado en 1973.

Puede servirte como posible vía de ingresos, así que solo queda revisar tu colección de discos en busca de algún tesoro. Podrías, incluso, encontrar una joya como este casete especial de Pink Floyd y ganar un dinero extra.