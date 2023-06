“Ver que admite perros también me echó para atrás”: la queja de un cliente por permitir animales

1 Se lee en minutos D. M.



La máxima de 'el cliente siempre tiene la razón', paradójicamente, no siempre es cierta. O no debería serlo. Y más en la era de las reseñas en Internet, donde cualquiera puede verter su opinión y sus críticas sobre un local con total impunidad.

Los ejemplos de reseñas negativas injustas que obtienen grandes respuestas por parte de los hosteleros se están empezando a convertir en un género propio dentro del ecosistema de las redes sociales.

Desde el local "La Celestina Café y Pastelería" se han visto en la tesitura de responder a una de las clientes que visitaron el restaurante en los últimos tiempos.

La queja de la comensal

Sin probar el restaurante, sin no saber ni como luce el local, esta ha sido la queja de Ana en las reseñas del propio local. Sin conocer el servicio y a la plantilla del local pone la siguiente queja: "Iba a probarlo, pero al ver que admite perros y que no abre los fines de semana, me echó para atrás". Una queja poco entendible, ya que ni siquiera ha disfrutado de un local abierto.

La respuesta del local

"Estimada Ana, lamentamos que haya decidido no conocernos, pero nos duele mucho más su baja calificación que arruina la reputación de un comercio joven que inicia su actividad con mucho esfuerzo en épocas difíciles. Con respecto a nuestro horario, habitualmente estamos abiertos de lunes a sábados hasta las 20:00 y los domingos cerramos para brindarles tiempo de calidad a nuestros hijos y a la familia".

Una respuesta de lo más convincente, ante el reclamo de esta clienta en su reseña con el local.

La mayoría de veces no se piensa en lo difícil que es el mundo de la hostelería. Entendiendo que el ocio es una parte muy importante en nuestras vidas, también lo es que las personas puedan disfrutar de sus familias. Por ello, deberán poder disfrutar de momentos de descanso. Este local hace bien cerrando los domingos para tal y como dicen ellos, "brindar tiempo de calidad con hijos y familia".